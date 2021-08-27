Fark hesabı, örnekler. - sayfa 17

Yeni yorum
 
Renat Akhtyamov :
Büyük ihtimalle bu deneye katılırdım.

Sürülmemiş bir tarla var ve bu biraz korkutucu. ))

[Silindi]  

“Cesurların çılgınlığına şan söylüyoruz.
Cesurun deliliği hayatın bilgeliğidir!
Ey cesur Şahin! Düşmanlarla savaşta kanını döktün...
Ama zaman olacak - ve sıcak kanınızın damlaları,
kıvılcımlar gibi, hayatın karanlığında parlar ve birçok cesur
yürekler delice bir özgürlük susuzluğuyla aydınlanacak, ışık!
Ölmene izin ver! .. Ama cesur ve güçlü şarkısında
ruhunla her zaman yaşayan bir örnek olacaksın,
özgürlüğe, ışığa gururlu bir çağrı!
Cesurların çılgınlığına bir türkü söylüyoruz! .. "



 
Олег avtomat :
“Cesurların çılgınlığına şan söylüyoruz.
Cesurun deliliği hayatın bilgeliğidir!
Ey cesur Şahin! Düşmanlarla savaşta kanadın...
Ama zaman olacak - ve sıcak kanınızın damlaları,
kıvılcımlar gibi, hayatın karanlığında parlar ve birçok cesur
yürekler delice bir özgürlük susuzluğuyla aydınlanacak, ışık!
Ölmene izin ver! .. Ama cesur ve güçlü şarkısında
ruhunla her zaman yaşayan bir örnek olacaksın,
özgürlüğe, ışığa gururlu bir çağrı!
Cesurların çılgınlığına bir türkü söylüyoruz! .. "

Che hemen öldü sonra ...)))

[Silindi]  
Aleksey Panfilov :

Che hemen öldü sonra ...)))

Rönesans. Küllerinden bir anka kuşu gibi...


“Cesurların çılgınlığına şan söylüyoruz.
Cesurun deliliği, hayatın bilgeliğidir!”

http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
 
Олег avtomat :

Rönesans. Küllerinden bir anka kuşu gibi...


“Cesurların çılgınlığına şan söylüyoruz.
Cesurun deliliği, hayatın bilgeliğidir!”

http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm

Teşekkür ederim.


P/S. Gülüp geçmek istedim: "Bana da deli dediler..."

Sonra neden deliliğinize odaklanın diye düşündüm. :)

 

Sinüzoid ile ekstrapolasyon. Ekstrapolasyonun ikinci ve üçüncü güçleri. Mesaj 32'den MT 5 göstergesi için analog.

İkinci derece bir sabite yakın bir sinüzoiddir, üçüncü derece ise eğik bir çizgiye yakın bir sinüzoiddir.

Eksenel sinüzoid eklendi. Fourier'i bu yönde kazarsak işimize yarayacaktır.

Ve böylece parabol hakkında.


P/S. koordinatlar düzeltildi

Dosyalar:
2018_12_11_3PSP72.mq5  11 kb
[Silindi]  
Aleksey Panfilov :

Teşekkür ederim.


P/S. Gülüp geçmek istedim: "Bana da deli dediler..."

Sonra neden deliliğinize odaklanın diye düşündüm. :)

Bu iyi. Ve delilik sadece yılanların bakış açısındandır.

 
Aleksey Panfilov :

Sinüzoid ile ekstrapolasyon. Ekstrapolasyonun ikinci ve üçüncü güçleri. Mesaj 32'den MT 5 göstergesi için analog.

İkinci derece bir sabite yakın bir sinüzoiddir, üçüncü derece ise eğik bir çizgiye yakın bir sinüzoiddir.

Eksenel sinüzoid eklendi. Fourier'i bu yönde kazarsak işimize yarayacaktır.


"Kaynak kodu kitaplığına" değiştirilmiş göstergeler eklendi. MT5 , MT4 .


PanPrizMA Sin leverage 72
PanPrizMA Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).  С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...
 
Aleksey Panfilov :


"Kaynak kodu kitaplığına" değiştirilmiş göstergeler eklendi. MT5 , MT4 .


mavi çizgi zaman çizelgesi enterpolasyonuna göre mi karar veriyor? Düğümler nasıl seçildi?

ya da sadece ortalama bir kare ile mevcut olan her şeyi alın

 
Maxim Kuznetsov :

mavi çizgi zaman çizelgesi enterpolasyonuna göre mi karar veriyor? Düğümler nasıl seçildi?

ya da sadece ortalama bir kare ile mevcut olan her şeyi alın

Kırmızı geniş çizgi, dördüncü derece parabol enterpolasyonu kullanılarak oluşturulan kayan bir çizgidir. Yeniden çizmiyor. (analoglar sayfanın dalının başında yedinciye kadar sökülmüştür). Düğümler, eğer doğru anladıysam, önceden oluşturulmuş dört değer ve 4. dereceden bir parabolün seçildiği ve beşinci yeni değerin üzerine inşa edildiği yeni fiyattır.

Eğri bir mavi çizgi (yeniden çizilmez, düz bir mavi çizginin izi olarak kabul edilebilir) , eksenel bir çizgidir, her noktası son üç noktadan geniş bir hareketli ortalama üzerinde bir sinüzoid üzerinde uzandıkları varsayımıyla inşa edilir. belirli bir süre, tıpkı düz bir mavi çizginin her noktasının zaten doğru tahmin edilmiş sinüzoid (gri) üzerindeki üç noktadan oluşturulması gibi.

Yalnızca kesit tarafından tahmin edilen gri sinüzoid ve düz mavi çizgi yeniden çizilir.


P/S.

Salınımları vurgulama fikrinizi fark ettiyseniz, değişken bir genliğe ve bir çevirmeye (bir tür niceleme) sahip bir sinüzoide çok yakın bir çizginiz olmalıdır.

Sadece böyle bir çizgi için, bir sinüzoid ile ekstrapolasyonu incelemek önemlidir.

1...101112131415161718192021222324
Yeni yorum