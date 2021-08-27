Fark hesabı, örnekler. - sayfa 13
Uzmanı basitleştirelim. Ekstrapolasyon kullanılarak önceden oluşturulmuş (yeniden çizilmemiş) satırlardan değerler alacağız.
Her zaman diliminde çizgiyi iki farklı değerle sağa kaydıracağız.
Ve optimizasyonu mesaj 112'deki gibi yapacağız. Her ticareti bir geri dönüşle kapatmak. Her zaman pazarda.
Söyleyin bana, MAE ve MFE'nin bu dağılımı beni şaşırtıyor mu?
Konumun herhangi bir sonucu için, hem artı hem de eksideki hareketin kesin olarak tanımlanmış değerlerle sabitlendiği ortaya çıktı.
Belki sonuçların çıktısında bir hata? Şuna bir bak, ha?
Yakın zamanda kendim kontrol edemeyeceğim. Ancak MFE grafiğine inanıyorsanız, o zaman TP = 2450 (beş basamaklı) olan SL olmadan, artı olarak birçok pozisyon çıkaracağız.
Doğru, Expert Advisor 120 mesajındaki gibi bir anahtara sahip olmalıdır.
"Anahtarlı" ekli, EURUSD için varsayılanlar, 14 Şubat'a kadar iki yıl sürer.
EA'yı belirtilen TP ile test ettim, kazanç yaklaşık 200 puandı, büyük olasılıkla sadece birkaç seçilmiş işlemde. Evet ve grafikteki işlemleri görüntülemek bu kadar net bir dağılım anlamına gelmez.
Bu nedenle, soru ve yanlış anlama kaldı. Belki de tersine çevirme algoritmasının kendisi böyle bir dağılım oluşturur, neden?
Üç katman, dört yıl, genetik algoritma. Beklentilerin altında, ama henüz atmayacağım.
Küçük bir aralıkta (1 ay), göstergeler daha çekici. ))
Bu sadece normal bir kıvrımlı kesim.
ve eğer aynı set ile bir önceki ay için?
Genel olarak katılıyorum ama bu kelimeyi sevmiyorum. )))
Resim, iki Uzman Danışmanın farklı göstergelere yerleştirilmesini kontrol ederken ve aynı zamanda ortaya çıktı:
Resim, iki Uzman Danışmanın farklı göstergelere yerleştirilmesini kontrol ederken ve aynı zamanda ortaya çıktı:

İlgili sadece sekiz parametre var, bence önemli kayıplar olmadan 4'e düşürülebilir. Bu vesileyle, yönlerden biri olarak, en karlı parametrelerdeki değişikliklerin dinamiklerini aylara göre görmek için bir "dumka" var. Belki bir gün bu taraftan da görebiliriz.
ayarları toplu olarak değiştirecek başka bir hiperparametreye ihtiyaç var ..
bazen kendim düşünüyorum ve hatta bir şeyler yapmaya çalışıyorum :)
evet, örneğin bulanık mantık hakkındaki makaleme bakın
sadece 2 ana var, 1'e düşürülebilir ve bir ayda. aynı resmi veya daha iyisini elde edin
ayarları toplu olarak değiştirecek başka bir hiperparametreye ihtiyaç var ..
bazen kendim düşünüyorum ve hatta bir şeyler yapmaya çalışıyorum :)
Denge göstergesiyle ilgili deneyimim var, bu beni bir hiperparametre oluşturmaya yaklaştıracak mı?