Fark hesabı, örnekler. - sayfa 13

Uzmanı basitleştirelim. Ekstrapolasyon kullanılarak önceden oluşturulmuş (yeniden çizilmemiş) satırlardan değerler alacağız.

Her zaman diliminde çizgiyi iki farklı değerle sağa kaydıracağız.

 // Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input          int L1_1_line_power = 3 ;
input          int L1_1_leverage = 67 ;
input          int L1_1_line1_SHIFT = 10 ;
input          int L1_2_line1_SHIFT = 30 ;

   Handle_4P72_L0_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_15_4P72.ex5" ,L0_1_line_power,L0_1_leverage ,L0_1_line1_SHIFT ) ;
   Handle_4P72_L0_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_15_4P72.ex5" ,L0_1_line_power,L0_1_leverage ,L0_2_line1_SHIFT);

Ve optimizasyonu mesaj 112'deki gibi yapacağız. Her ticareti bir geri dönüşle kapatmak. Her zaman pazarda.


Dosyalar:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
2018_03_04.zip  587 kb
 

Söyleyin bana, MAE ve MFE'nin bu dağılımı beni şaşırtıyor mu?

Konumun herhangi bir sonucu için, hem artı hem de eksideki hareketin kesin olarak tanımlanmış değerlerle sabitlendiği ortaya çıktı.

Belki sonuçların çıktısında bir hata? Şuna bir bak, ha?

Yakın zamanda kendim kontrol edemeyeceğim. Ancak MFE grafiğine inanıyorsanız, o zaman TP = 2450 (beş basamaklı) olan SL olmadan, artı olarak birçok pozisyon çıkaracağız.

Doğru, Expert Advisor 120 mesajındaki gibi bir anahtara sahip olmalıdır.

"Anahtarlı" ekli, EURUSD için varsayılanlar, 14 Şubat'a kadar iki yıl sürer.

 
Alexey Panfilov :

Söyleyin bana, MAE ve MFE'nin bu dağılımı beni şaşırtıyor mu?

Ancak MFE grafiğine inanıyorsanız, o zaman TP = 2450 (beş basamaklı) olan SL olmadan, artı olarak birçok pozisyon çıkaracağız.

Doğru, Expert Advisor 120 mesajındaki gibi bir anahtara sahip olmalıdır.

EA'yı belirtilen TP ile test ettim, kazanç yaklaşık 200 puandı, büyük olasılıkla sadece birkaç seçilmiş işlemde. Evet ve grafikteki işlemleri görüntülemek bu kadar net bir dağılım anlamına gelmez.


Bu nedenle, soru ve yanlış anlama kaldı. Belki de tersine çevirme algoritmasının kendisi böyle bir dağılım oluşturur, neden?

 

Üç katman, dört yıl, genetik algoritma. Beklentilerin altında, ama henüz atmayacağım.


Dosyalar:
2018_03_06.zip  824 kb
 

Küçük bir aralıkta (1 ay), göstergeler daha çekici. ))


Bu sadece normal bir kıvrımlı kesim.

ve eğer aynı set ile bir önceki ay için?

 
Maksim Dmitrievski :

Bu sadece normal bir kıvrımlı kesim.

ve eğer aynı set ile bir önceki ay için?

Genel olarak katılıyorum ama bu kelimeyi sevmiyorum. )))

Resim, iki Uzman Danışmanın farklı göstergelere yerleştirilmesini kontrol ederken ve aynı zamanda ortaya çıktı:

İlgili sadece sekiz parametre var, bence önemli kayıplar olmadan 4'e düşürülebilir. Bu vesileyle, yönlerden biri olarak, en karlı parametrelerdeki değişikliklerin dinamiklerini aylara göre görmek için bir "dumka" var. Belki bir gün bu taraftan da görebiliriz.

Belki makine öğrenimi algoritmaları, beni veya bilgisayarı ağır bir şekilde yüklemeden bu resmi neredeyse otomatik olarak verebilir mi? )))
Alexey Panfilov :

Genel olarak katılıyorum ama bu kelimeyi sevmiyorum. )))

Resim, iki Uzman Danışmanın farklı göstergelere yerleştirilmesini kontrol ederken ve aynı zamanda ortaya çıktı:

İlgili sadece sekiz parametre var, bence önemli kayıplar olmadan 4'e düşürülebilir. Bu vesileyle, yönlerden biri olarak, en karlı parametrelerdeki değişikliklerin dinamiklerini aylara göre görmek için bir "dumka" var. Belki bir gün bu taraftan da görebiliriz.

ayarları toplu olarak değiştirecek başka bir hiperparametreye ihtiyaç var ..

bazen kendim düşünüyorum ve hatta bir şeyler yapmaya çalışıyorum :)

Alexey Panfilov :
 Belki makine öğrenimi algoritmaları, beni veya bilgisayarı ağır bir şekilde yüklemeden bu resmi neredeyse otomatik olarak verebilir mi? )))

evet, örneğin bulanık mantık hakkındaki makaleme bakın

sadece 2 ana var, 1'e düşürülebilir ve bir ayda. aynı resmi veya daha iyisini elde edin

 
Maksim Dmitrievski :

ayarları toplu olarak değiştirecek başka bir hiperparametreye ihtiyaç var ..

bazen kendim düşünüyorum ve hatta bir şeyler yapmaya çalışıyorum :)

Denge göstergesiyle ilgili deneyimim var, bu beni bir hiperparametre oluşturmaya yaklaştıracak mı?

