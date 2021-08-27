Fark hesabı, örnekler. - sayfa 6
72 omuzlu (dördüncü dereceden EMA) dördüncü dereceden bir polinom ile ortalama alma ve kübik abola çiftleri (üçüncü dereceden polinom) kullanılarak farklı omuzlara ekstrapolasyon .
İlk şekil bir inşaat şemasıdır, ikinci şekilde yeniden çizilmeyen tüm çizgiler son değere çizilir.
Bodrumdaki göstergeler yalnızca belirtilen çizgi ofsetinde farklılık gösterir.
72 omuzlu (dördüncü dereceden EMA) dördüncü dereceden bir polinom ile ortalama alma ve dördüncü dereceden bir polinom kullanarak farklı kaldıraç için ekstrapolasyon .
İlk şekil bir inşaat şemasıdır, ikinci şekilde yeniden çizilmeyen tüm çizgiler son değere çizilir.
Bodrumdaki göstergeler yalnızca belirtilen çizgi ofsetinde farklılık gösterir.
Alexey, sana ücretsiz tavsiye ve rehberlik verebilirim.
Daha önce de söylemiştim, sola kayma uygulamak, hafifçe söylemek gerekirse ... - nankör bir iş. Sadece konunuzu izleyenlerden küfür alın. Bu arada, kendi şubenize muhteşem bir izolasyonla son vermenizin nedenlerinden biri de budur.
Ancak, bir bükülme noktası olan bir periyodik çizgiyi bir yarım dalga ile sola kaydırmak için (daha kesin olarak, yerel minimum ve maksimum arasında yalnızca bir bükülme noktası varsa), fiilen kaydırmadan, bu fonksiyonun türevini kullanabilirsiniz. Bu gerçek bir değişim değil, aslında. Fonksiyonun türevi, doğruya teğetin açısıdır. Basit bir şekilde hesaplanır: buf[i]-buf[i+1]
Örneğin, sinüzoidin birinci ve ikinci türevleri. Fonksiyonun bükülme noktaları, türevinin yerel maksimumları ve minimumları olur.
Evet Nikolai, sana tamamen katılıyorum ve tabii ki her türev sinüzoidin grafiğini periyodun çeyreği kadar sola kaydırır.
Bu nedenle iş karşılaştırmaya gelince yapay çizgi kaymasını ortadan kaldırdım. Bu, son gönderilerdeki ikinci resimlerde görülebilir. İnce gri olan hariç tüm çizgiler son çubuğa çizilir ve yeniden çizilmez. Ve ekstrapolasyon nedeniyle grafiğin bir miktar sola kayması meydana gelir.
Ve bu çizgiler gerçekten hala ayırt edilebilir, bizim durumumuzda birinci ve / veya ikinci farkı kaldırın. Prototipte ne vardı. :)))
Sola kaydırma, inşaat hatları da dahil olmak üzere tüm hatları bir bütün halinde birleştirmek ve genel şemayı görmek için kullanıldı.
En üstteki grafiği bile görmezden gelebilirsiniz, çünkü sola kaydırılır ve kuyruk yeniden çizilir. Ve alttaki geç ve sıkıcı görünüyor. O zaman tüm bu yaygaranın amacı ne?
))))
"Oyun sırasında" görelim.
Her şey plana uygun olsa da. ))
İşte bu yaklaşımın olası bir uygulaması. Yeniden çizim veya kaydırma yok. Bu, çizginizin ikinci türevidir.
Bazen çok bağlantılı ve geç değil
Bugün iyi bir ruh halinde olduğum bir şey
Alg. "vuruşların sola kayması" üzerine (kendinize isim çıktı :))
1. Klasiklere göre iki SMA alıyoruz - hızlı ve yavaş.
2. Her biri (her biri kendi başına) yarım dönem sola kayarız.
3. Şunu gördüğümüze şaşırdık:
3.0 maymun birbirinin etrafında kıvrılır
3.1. hızlı olan, ekstremumdan hemen önce yavaş olanı yukarı doğru hareket ettirir (bazen önemli ölçüde ÖNCE)
3.2. "eşleştirilmiş" geçişler (aşırı uçtan önce, aşağıdan sonra)
4. Keneleri gerçek zamana geri taşıyın, ancak (n2'den farklı olarak) aynı miktarda. Biri 0'da bitecek, diğeri güçlü bir şekilde sağa doğru çıkacak
5. Şimdi bunların kesişimini görüyoruz. Mashek, son ekstremumun ve önceki geçişin nerede olduğuna bakarız. Buna dayanarak bariz yalanları ayıklayabilir ve çok güzel girişler yapabiliriz.
Belki bunda bir şey vardır. Ancak bu algoritma sola değil, sağa kaydırılır.