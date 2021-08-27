Fark hesabı, örnekler.
Fark hesabı nedir?
Bu:
Δ f (x k ) \u003d f (x k+1 ) - f (x k )
Bu dalda, fark hesaplamasına dayalı göstergeleri ve uzmanları açık kaynakta toplamayı öneriyorum.
Örneğin, göstergeyi daha görsel bir versiyonda yeniden yazdım:
Grafikte şöyle görünüyor:
72'lik bir omuz ile 4. dereceden bir polinom ile mavi-kırmızı çizgi enterpolasyonu (aralık içinde bir nokta bulma).
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ;
İnce mavi çizgi, 78'lik bir omuza sahip 2. derece bir polinom tarafından bir ekstrapolasyondur (aralığın dışında bir nokta bulma).
a2_Buffer[i]= 3160 *a1_Buffer[i] - 6240 *a1_Buffer[i+ 1 ] + 3081 *a1_Buffer[i+ 2 ];
Kırmızı, bu 4. dereceden bir polinom oluşturma çizgisidir. Yeniden çizilir ve son çubuğun açılış noktasına göre yapılır.
a4_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i<= 10 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a4_Buffer[i+ 0 +z]= 5 *a4_Buffer[i+ 1 +z] - 10 *a4_Buffer[i+ 2 +z] + 10 *a4_Buffer[i+ 3 +z] - 5 *a4_Buffer[i+ 4 +z] + 1 *a4_Buffer[i+ 5 +z]; }}
Evet.
Newton'un iki terimlisiyle doğrudan ilişkilidir.
Eşit uzaklıktaki noktalar için doğrudur:
1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - bir doğrunun fark denklemi.
1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - ikinci dereceden parabolün fark denklemi.
1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - üçüncü dereceden parabolün fark denklemi.
Ayrıca temalarla kesişir:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/en/forum/211220/page2#comment_5632736 .
- 2017.07.20
- www.mql5.com
Herkes bunu yaptı ... yazdılar ...
Gelecek geçmişe mi bağlı?
Her eylem için şimdide bir iz ortaya çıkar ve bu da elbette geleceği etkiler. :))))
Bu başlıkta felsefe olmadan öneriyorum, hadi sadece matematik, programlama, test etme, optimizasyon.
Bu formülü denediniz mi?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
nerede:
X - önceki çubuğun fiyatı;
Y - mevcut çubuğun fiyatı.
Bu resim ortaya çıkıyor:
Tabii ki, bu formda X ve Y vardır, ancak özyinelemeli denklemde sadece Y ve tüm katsayılar ( a + b X + c X ^ 2 + d X ^ 3 + e X ^ 4) bunları beş ile değiştirir Y'nin kendisinin değerleri.
Koda baktım, doğru anladım, bu geri bildirimli bir tür filtre mi? Ve 5061600, 4926624 ve diğerleri katsayıları nereden geldi?
Genel olarak, hindi nereden geliyor, tyrnet'ten? ))
1. Koda baktım, doğru mu anladım, bu geri beslemeli bir filtre mi?
2. Ve 5061600, 4926624 ve diğerleri katsayıları nereden geldi?
3. Genel olarak hindi nereden geliyor, tyrnet'ten? ))
1. Evet. Bu filtre 400 yaşında, sadece yazılı kaynaklara sahip hikayeler: Descartes, Newton, Pascal, Taylor, Lagrange.
2. Oranlar hesaplanır. Görünüşe göre ikinci yılda Lagrange ve Taylor'ın yöntemleriyle tanıştılar. Katsayıları hesaplamak için birçok seçenek vardır.
3. Özellikle bunu, bugün çizdim. :)))))
Bu iş parçacığında, açık kaynakta fark hesaplamasına dayalı göstergeleri ve uzmanları toplamayı öneriyorum.
Zaman içinde ilgi olursa, değerli bir şey toplayacağız veya çizeceğiz. :)
Örneğin, göstergeyi daha görsel bir versiyonda yeniden yazdım: