Fark hesabı, örnekler. - sayfa 11
Nikolai Semko gösterge optimizasyonu Bu konunun 57. mesajındaki Banzai.mq4 .
M15'te aynı:
bu yüzden dalganın periyodunu artırmak için yalvarır ...
denge de bir sinüzoidi takip eder
M15'te ortalama kolunu ikiye katlarsak, büyük olasılıkla M30'daki optimizasyonlara benzer sonuçlar alırız.
ekranınızda, denge bir sinüzoid boyunca ilerler, bu açıkça görülebilir
gösterge sinüzoidal, parametrelerinden biri, anladığım kadarıyla dalganın periyodu
Bu süre artırılırsa bakiye ne olur?
ve denge tam olarak oraya düştüğü için dalganın negatif yarı döngüsünün sinyallerini hesaba katmak gerekli mi?
Güzel soru, teşekkürler.
Atalet, ritme yol açan göstergede çalışır. )))) (Acı için özür dilerim)
Ritim ( sinüzoid döneme benzer ) kolun uzunluğuna göre belirlenir (MA ortalama dönemine benzer), bunda yeni bir şey yoktur.
Sabit bir kaldıraçla (ortalama süre) optimize ettik, okuma değerlerinin noktaları arasındaki mesafeye bağlı olarak bir pozisyon ve gürültü girmenin en uygun aşamasını elde ederiz.
Ve bu nedenle, verilen faza bağlı olarak, sinüzoidal bir karaktere sahip olan nihai denge elde edildi.
Ortalama periyodunu değiştirirsek, büyük olasılıkla sadece farklı bir ritimde benzer bir resim elde ederiz. Belki bazı ritimler daha umut verici olur ama bence önemli değil.
iyi bir filtre çıktı, son versiyon çok ilginç
Teşekkür ederim.
MT 5'e geçmeyi düşünüyorum (avantajlarını kullanmaya çalışacağım) ve belki ilginç bir şey çıkar.
Fikirlere açığız.
Söyle bana, ala-sinüzoidlerin yeniden çizilen göstergeler olduğu resimlerde? Eski gönderilerdeki gibi, evet.
Eleştiri amaçlı değil, kendim kullanıyorum. Uzaydaki konumları biraz şaşırtıcı.)
Evet, mesaj 32'de sarı ile vurgulanan tamponlar ve bu nedenle sabite yakın ve eğimli çizgiye yakın sinüzoidler yeniden çizilir.
Ve konumları hakkında şaşırtıcı olan nedir?
Ve onlar a la sinüzoid değiller. :(::):):)
Yeniden çizerlerse, her şey açıktır
Bağlamda aksi belirtilmedikçe:
Tüm uzmanlar test ve optimizasyon için eklenmiştir.
Güvenilirlik ve gerekli hizmet açısından gerçek piyasada çalışmaya hazır değiller.