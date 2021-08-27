Fark hesabı, örnekler. - sayfa 11

Alexey Panfilov :

Nikolai Semko gösterge optimizasyonu   Bu konunun 57. mesajındaki Banzai.mq4 .

M15'te aynı:

denge de bir sinüzoidi takip eder

bu yüzden dalganın periyodunu artırmak için yalvarır ...

 
Ne demek istediğini pek anlamıyorum. açıklarsanız minnettar olurum.

M15'te ortalama kolunu ikiye katlarsak, büyük olasılıkla M30'daki optimizasyonlara benzer sonuçlar alırız.

 
Alexey Panfilov :

Ne demek istediğini pek anlamıyorum. açıklarsanız minnettar olurum.

M15'te ortalama kolunu ikiye katlarsak, büyük olasılıkla M30'daki optimizasyonlara benzer sonuçlar alırız.

ekranınızda, denge bir sinüzoid boyunca ilerler, bu açıkça görülebilir

gösterge sinüzoidal, parametrelerinden biri, anladığım kadarıyla dalganın periyodu

Bu süre artırılırsa bakiye ne olur?

ve denge tam olarak oraya düştüğü için dalganın negatif yarı döngüsünün sinyallerini hesaba katmak gerekli mi?


 
Güzel soru, teşekkürler.

Atalet, ritme yol açan göstergede çalışır. )))) (Acı için özür dilerim)

Ritim ( sinüzoid döneme benzer ) kolun uzunluğuna göre belirlenir (MA ortalama dönemine benzer), bunda yeni bir şey yoktur.

Sabit bir kaldıraçla (ortalama süre) optimize ettik, okuma değerlerinin noktaları arasındaki mesafeye bağlı olarak bir pozisyon ve gürültü girmenin en uygun aşamasını elde ederiz.

Ve bu nedenle, verilen faza bağlı olarak, sinüzoidal bir karaktere sahip olan nihai denge elde edildi.

Ortalama periyodunu değiştirirsek, büyük olasılıkla sadece farklı bir ritimde benzer bir resim elde ederiz. Belki bazı ritimler daha umut verici olur ama bence önemli değil.

ve denge tam olarak oraya düştüğü için dalganın negatif yarı döngüsünün sinyallerini hesaba katmak gerekli mi?


Halihazırda, potansiyel olarak çalışan bir Uzman Danışman oluştururken, filtrelemenin kendisiyle oldukça alakalı olduğunu düşünüyorum.
 
iyi bir filtre çıktı, son versiyon çok ilginç
 
Renat Akhtyamov :
iyi bir filtre çıktı, son versiyon çok ilginç

Teşekkür ederim.

MT 5'e geçmeyi düşünüyorum (avantajlarını kullanmaya çalışacağım) ve belki ilginç bir şey çıkar.

Fikirlere açığız.

 
Söyle bana, ala-sinüzoidlerin yeniden çizilen göstergeler olduğu resimlerde? Eski gönderilerdeki gibi, evet.

Eleştiri amaçlı değil, kendim kullanıyorum. Uzaydaki konumları biraz şaşırtıcı.)

 
Evet, mesaj 32'de sarı ile vurgulanan tamponlar ve bu nedenle sabite yakın ve eğimli çizgiye yakın sinüzoidler yeniden çizilir.

Ve konumları hakkında şaşırtıcı olan nedir?

Ve onlar a la sinüzoid değiller. :(::):):)

 
Alexey Panfilov :

Evet, mesaj 32'de sarı ile vurgulanan tamponlar ve bu nedenle sabite yakın ve eğimli çizgiye yakın sinüzoidler yeniden çizilir.

Ve konumları hakkında şaşırtıcı olan nedir?

Yeniden çizerlerse, her şey açıktır

 

Bağlamda aksi belirtilmedikçe:

Tüm uzmanlar test ve optimizasyon için eklenmiştir.

Güvenilirlik ve gerekli hizmet açısından gerçek piyasada çalışmaya hazır değiller.

