Fark hesabı, örnekler. - sayfa 23
Uygulama :-? Saf matematik parçaları?
Şaka yapıyor gibi misin? ))
bir uygulama var mı?
örneğin ekran görüntüleri?
o zaman faz hesaplama ile ne ilgisi var?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
Orada hiç balık yok.
)))
Mesajınızı gördüğüme sevindim. )
)))
Mesajınızı gördüğüme sevindim. )
Karşılıklı saygımla, Alex.
Kabul ediyorum.
Ve bir dereceye kadar benzer, grafiği bir ranko / aralık grafiğine benzeterek bir sinüzoid üzerindeki grafiği genişletmenin bir yolu. Genellikle, "koşullu olarak doğrusal" bir değişken parametre kullanılır - onay işaretleri, noktalar, hacim artışı. Bu durumda, "koşullu olarak doğrusal" bir yükselen faz kullanabilirsiniz. O zaman soru, dönemin hangi yasaya göre değiştiği ve bu nedenle faz deltasının kaybolabileceğidir.
Sorunun kesinlikle doğru ifadesi.
Sinüzoid gibi bir şey çıkıyor... Analitik olarak göstermedim ama bir ay sonra grafiksel olarak bakacağım.
tabii ki çıkar
burada inceltme tam olarak yüze ve dairelere ve diğer çöplere atacak.
;)
Sinüzoid hem havada hem de piyasada her yerde olacak, tek soru yön ve zaman dilimi.
Zaman periyodu sinüs dalgası gibi bir şey olmalıdır. Bir ay içinde gösterebilirim.