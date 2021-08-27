Fark hesabı, örnekler. - sayfa 23

Aleksey Panfilov :

Uygulama :-? Saf matematik parçaları?

Şaka yapıyor gibi misin? ))

o zaman faz hesaplama ile ne ilgisi var?
 
Renat Akhtyamov :

bir uygulama var mı?

örneğin ekran görüntüleri?

Orada hiç balık yok.
 
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
Nikolai Semko :
Orada hiç balık yok.

)))

Mesajınızı gördüğüme sevindim. )

 
Aleksey Panfilov :

)))

Mesajınızı gördüğüme sevindim. )

Karşılıklı saygımla, Alex.
Bu iş parçacığında sıkışıp kaldınız. Sabit bir süreye sahip herhangi bir veri alayı boşuna. Deneylere, kaçınılmaz olarak - bu dönemin hangi yasaya göre değiştirileceğine göre - geldiğiniz dinamik bir dönemle başlamak doğru bir sonraki adım olacaktır.
 
Kabul ediyorum.

Ve bir dereceye kadar benzer, grafiği bir ranko / aralık grafiğine benzeterek bir sinüzoid üzerindeki grafiği genişletmenin bir yolu. Genellikle, "koşullu olarak doğrusal" bir değişken parametre kullanılır - onay işaretleri, noktalar, hacim artışı. Bu durumda, "koşullu olarak doğrusal" bir yükselen faz kullanabilirsiniz. O zaman soru, dönemin hangi yasaya göre değiştiği ve bu nedenle faz deltasının kaybolabileceğidir.

 
Nikolai Semko :
Sabit bir süreye sahip herhangi bir veri alayı boşuna. Deneylere, kaçınılmaz olarak - bu dönemin hangi yasaya göre değiştirileceğine göre - geldiğiniz dinamik bir dönemle başlamak doğru bir sonraki adım olacaktır.

Sorunun kesinlikle doğru ifadesi.

Sinüzoid gibi bir şey çıkıyor... Analitik olarak göstermedim ama bir ay sonra grafiksel olarak bakacağım.

 
tabii ki çıkar

burada inceltme tam olarak yüze ve dairelere ve diğer çöplere atacak.

;)

 
Alexander_K :

Sorunun kesinlikle doğru ifadesi.

Sinüzoid gibi bir şey çıkıyor... Analitik olarak göstermedim ama bir ay sonra grafiksel olarak bakacağım.

Sinüzoid hem havada hem de piyasada her yerde olacak, tek soru yön ve zaman dilimi.

 
Volodymyr Zubov :

Sinüzoid hem havada hem de piyasada her yerde olacak, tek soru yön ve zaman dilimi.

Zaman periyodu sinüs dalgası gibi bir şey olmalıdır. Bir ay içinde gösterebilirim.

