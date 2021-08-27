Fark hesabı, örnekler. - sayfa 12
Fikirlere açığız.
Teklif olmadığından, "tırtıllı" ile devam edelim.
Ekli, MT 5 için temel bir gösterge ve uzman bir sürümdür.
5 dakikalık bir zaman diliminde optimizasyon.
Resimler excel dosyasında.
Daha önce olduğu gibi, yalnızca gösterge sinyallerini kullanıyoruz.
Ana sinyali M5'te ve girişin M1'de iyileştirildiğini varsayın. Açılış fiyatlarında M1'de optimize edildi. Seçilen (çok dikkatli olmayan) varyantın test klasöründe, hem "açık fiyatlar" hem de "tüm işaretler" açısından herhangi bir temel farklılık görmüyorum. Optimizasyon aralığının iki katı bir aralıkta test etme.
Burada, örneğin, fiyat artışlarını yeni bilgi olarak kullanmak için başka bir seçenek var. İçinde, artış açıkça bir fark olarak okunur.
1*Y1 -1*Y2-2*Y2 +3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1 -1*Y2-3*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1 -1*Y2-4*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1 -1*Y2-5*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1 -1*Y2-6*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
...
Birinci farklar (fiyat artışları) üzerindeki dördüncü dereceden bir polinom pahasına, dereceyi (puan sayısı açısından) beşinci dereceye yükselttik.
WIKI "Binom katsayısı" resmiyle karşılaştırıldığında sayılara baktım, eşleştikleri ortaya çıktı:
Bunlar "(1+x)^n'nin güç serisi açılımındaki katsayılardır"
"Pascal üçgenindeki satırlar, 2^n'ye bölünür (satırdaki tüm sayıların toplamı), limitteki normal dağılım işlevine eğilimlidir."
Konu oluşturulurken öncelikle "matematiğin, .."nin ilgi çekici olduğu söylendi. Burada da yazdı. WIKI'de Pascal üçgeninin matematiksel bağlantıları çok daha detaylı anlatılmış ama hangisinin gerekli olduğu bilinmiyor.
Eğer bu bir soruysa, o zaman retorik olana çok benzer. ))
Böyle bir soruya cevap vermek kolay değil. Üçgenin özellikleri çok farklı "temalar" içinde görünür.
İstatistiklerden bahsettiniz, zaten kinematik konumundan sürünmeye çalıştım (ekli bağlantılarda).
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fark hesabı, örnekler.
Aleksey Panfilov , 2018.01.10 16:34
Evet.
Newton'un iki terimlisiyle doğrudan ilişkilidir.
Eşit uzaklıktaki noktalar için doğrudur:
1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - bir doğrunun fark denklemi.
1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - ikinci dereceden parabolün fark denklemi.
1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - üçüncü dereceden parabolün fark denklemi.
Ayrıca temalarla kesişir:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/en/forum/211220/page2#comment_5632736 .
Bence, "Quantum" dergisinde ilginç bir makale ekliyorum. Ve bu N.B.'nin tek makalesi değil. Vasiliev bu konuda ve elbette Pascal üçgeninin özelliklerinin tüm tezahür yelpazesini tüketmiyor. (Bu "model"e ilk dikkat edenin Pascal olmadığı gerçeğini bir kenara bırakalım.)
P/S. Arşivin adı çarpıtılmış, adı Nikolai Vasiliev'di. Dergi Kvant.doc.zip
Detaylı cevap için teşekkürler. Tüm ekstraları okuyun. malzemeler. Böyle bir soru yoktu, bunun yerine başka bir başlıktaki önerinize bir tepki geldi https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page194#comment_6625488 : "Hem ikinci hem de n'yi kullanmak mümkün mü? Birinci dereceden dördüncü dereceye kadar farklılık ve EMA?Benzer örneklerde genel bir süreç şeması çizmek ilginç olurdu.
1 tarafından dikkate alınan farkların sayısını kademeli olarak artırarak, şemanın genelliğine gitmek hiç de gerekli değildir, çünkü Pascal üçgeninin özelliklerini analiz ederek hemen çok büyük bir sayıya gidebilirsiniz. Anladığım kadarıyla "referans dağılımını" değerlendirmek bu daldaydı. Binlerce artışa izin verin, ancak "referans", normal dağılım arzusu olarak Pascal üçgeninden katsayılarınızın özelliklerinde hemen varsayılır. @ Alexander_K2, en azından Poisson'a yakın bir artış dağılımı arıyordu ve Pausson, üssün büyümesiyle normale dönme eğilimindeydi. Katsayılarınızın (1-x) ^ n ifadesinin fark analogu ile değiştirilmesine karşılık geldiği açısından bakarsanız, o zaman ... "benzer örneklerdeki süreçler" genel şemasını düşünebilirsiniz.
Ancak, bu tamamen o daldan olacak ve bence yazarı, kendisinin sorduğu soruların cevaplarıyla hiç ilgilenmiyor. Her ne kadar kişisel olarak bahsettiğiniz genel şemayı da merak ederdim.
P/S. En son grafiklere bakılırsa, işlem zamanına göre optimizasyonu kontrol etmeniz gerekiyor.
Genel olarak, açılış süresi açısından "artırma" önemli değildi.
Yeni grafik.
Grafik, işlemin kapanış düzenini göstermektedir ve 15 dakika ila 15 saat (çoğunlukla) arasında süren işlemler için, açılışı zamana göre düzenlemek mümkündür, ancak kesinlikle "alnında" değil. Kapatmayı nasıl filtreleyeceğimi bilmiyorum.
Bunu yapana kadar diğer iyi bilinen yönlere basmayacağım.
Son Expert Advisor'da filtreleme katmanını devre dışı bırakma özelliği eklendi.
Ve beni bir anlaşmayı kapatmaya ve gerekirse bir yerine iki farklı kene / çubukta (noktaları açarak optimize ederken) zıt olanı açmaya zorlayan bir yanlışlığı düzelttim .
Katmana göre filtreleme devre dışı bırakılacaksa, katmandaki ilk satırın derecesi 0'a eşit olmalıdır. İkinci satırın derecesi de sıfır ise, o zaman koşullardan biri olduğu için bunun hesaplamayı hızlandıracağına inanıyorum. döngü başına ekstra gösterge yerine getirilmeyecektir.
Açılış saatine göre filtreleme iptali, 24 saatten fazla izin verilen bir süre atanarak sağlanır.
Ve tabii ki, bir test uzmanı Uzman Danışman bile TP ve SL'yi düzgün çalışmadan bırakılamaz.
P/S.
Açıklayayım, ondan önce TP ve SL de işe yaradı ama onları kapattıktan sonra açılma sinyali sadece minimum dönemin katmanıydı ve orta ve üst dönemler şartlı olarak trend tarafından filtrelendi. Anahtarlı ikinci seçenek, daha küçük ve orta bir süre için ana sinyali varsayar ve yalnızca orijinal fikre daha yakın olan daha büyük bir süre için eğilime göre filtreleme yapar.
PP / S.
TP ve SL için optimizasyonu ben yürüttüm, görünüşe göre ilk seçenek daha kullanışlıydı.