Fark hesabı, örnekler. - sayfa 3
Bundan bahsetmiyorum. " İnterpolasyonda bu bir ' izleyici ' ve bir gerileme değil" demedim.
Dürüst olmak gerekirse, bu ifadenin anlamını bile anlamıyorum.
Her türlü enterpolasyonun yeniden çizilebilir olduğunu kastettim (ve sürümünüz de yeniden çizilebilir) . Ve yalnızca bu enterpolasyon işlevlerinden gelen izleme izi yeniden çizilemez, bu da sözlerini hareketli giflerle pekiştirdi. Bunları dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. Bu giflerde, izleyici iki tonlu mavi-mor bir çizgidir. Ancak bu bir enterpolasyon işlevi değildir. Mavi, bu noktadaki enterpolasyon fonksiyonunun yukarı ve mor - aşağı doğru yönlendirildiği anlamına gelir.
Polinom derecesi = 0 ile bu izleyici düzenli hareketli bir ortalamadır.
Bu tamponlar yeniden çizilmez. Birinci enterpolasyon, ikinci ekstrapolasyon. Koddan da anlaşılacağı üzere her çubukta bir değer bulunmaktadır.
Her türlü enterpolasyonun yeniden çizilebilir olduğunu kastettim (ve sürümünüz de yeniden çizilebilir). Ve yalnızca bu enterpolasyon işlevlerinden gelen izleme izi yeniden çizilemez, bu da sözlerini hareketli giflerle pekiştirdi. Bunları dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. Bu giflerde, izleyici iki tonlu mavi-mor bir çizgidir. Ancak bu bir enterpolasyon işlevi değildir. Mavi, bu noktadaki enterpolasyon fonksiyonunun yukarı ve mor - aşağı doğru yönlendirildiği anlamına gelir.
Polinom derecesi = 0 ile bu izleyici düzenli hareketli bir ortalamadır.
(sonsuza dek işkence eden soru, çünkü herhangi bir "sanatçı olmayan" için pazar için yazılım tasarlamak dayanılmaz derecede acı verici :-) yazmak daha kolay)
Yeniden çizilebilir inşaat hatları eklendi: birinci (kırmızı), ikinci (gri) ve üçüncü (yeşil) dereceler.
Olmuş:
İkinci derece polinom (gri), olması gerektiği gibi, son noktada tahmin edilen çizgiye dokunur.
Bu iş parçacığında, açık kaynakta fark hesaplamasına dayalı göstergeleri ve uzmanları toplamayı öneriyorum.
Zaman içinde ilgi olursa, değerli bir şey toplayacağız veya çizeceğiz. :)
Örneğin, göstergeyi daha görsel bir versiyonda yeniden yazdım:
Ayrıca Jülyen ve Gregoryen takvimini Çin Yeni Yılı ile karşılaştırıyorsunuz.
Meraklı. Ne için? )))
Görünüşe göre fark ve diferansiyel hesapla paralel mi çiziyorsunuz?
Bence bu oldukça haklı. )))
Bu formülü denediniz mi?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
Yapabilirim ve Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7, ama ne anlamı var? Bu yaklaşımı nasıl haklı çıkarırsınız?
Şimdi yapıyorum:
X5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4
yani, son çubuğun (X5) fiyatının önceki 4 çubuğun (X1, X2, X3, X4) fiyatlarına bağımlılığını inceliyorum ve a0, a1, a2, a3, katsayılarındaki değişikliklere bakacağım, a4. İlginç şeyler çıkıyor, yakında sonuçları bildireceğim.
Videoyu ne ve nasıl çektiniz?
Ekrandan video çekme ve gif dosyası oluşturma işlemi Camtasia 9 programı tarafından yapılmıştır.YouTube'da çok fazla bilgi var.
Bu tamponlar yeniden çizilmez. Birinci enterpolasyon, ikinci ekstrapolasyon. Koddan da anlaşılacağı üzere her çubukta bir değer bulunmaktadır.
Evet, yanılmışım. Gerçekten bir yaklaşım kullandığını sanıyordum. Kodunuza daha yakından baktım ve bunun bir yaklaşım olmadığını, çok sıra dışı olsa da sadece banal bir ortalama olduğunu fark ettim. Bundan sonra mor çizgiyi ve kırmızı çizgiyi 72 bar sola kaydırıyorsunuz ve 92 barlık kırmızı kuyruğu çiziyorsunuz ve her yeni barla yeniden çiziliyor. Mavi çizgi, kaydırılan mor çizgiden oluşur. Ve bu arada, açılış fiyatını değil kapanış fiyatını kullanmak daha doğru. Kapatmak için değiştirirseniz, her tik ile 92 barlık kırmızı kuyruğun zıpladığını hemen görebilirsiniz.
Hareketli ortalamaların sola kaydırılması herhangi bir fayda ve pratik uygulama taşımamaktadır. Ve sadece güzelliğe, uydurmaya ve kandırmaya hizmet eder.
Yaklaştırma ve yumuşatma (ortalama alma) arasındaki farkı anlamanız gerekir. Yaklaşım sırasında, belirli bir veri aralığında bazı fonksiyonların (polinom, Fourier, Bezier, spline'lar, vb.) katsayıları hesaplanır ve bu katsayılar, kural olarak, en az bir veri değerindeki bir değişiklikle tümünü değiştirir, dolayısıyla fonksiyon, gözlemlenen verilerin tüm aralığı üzerinde yeniden çizilir. Ancak ortalama alırken, önceki verilere dayalı olarak yalnızca bir geçerli nokta dikkate alınır, bu nedenle ortalama alma (düzeltme) yeniden çizilmez, ancak yaklaşıklığın aksine her zaman verilerin gerisinde kalır.
Ve bir derece polinomunun ve Newton'un binomunun bununla ne ilgisi olduğunu anlamadım, kodda derece olmasa bile.
Selam beyler.
Hayır, elbette hepsi ilginç. istihdam açısından. Ancak! Geçmiş dönemde sonucu aktarma ve çizgi oluşturma ile ilgili çeşitli hileler??? Örneğinizde { (tür) a 4_ Tampon [ i +0+ z ]= 5* a 4_ Tampon [ i +1+ z ] ve AP. } Nelere yol açabilir? Doğru şekilde! Son tikte sonucu almak ve sadece grafikte kullanma imkanı. Kesinlikle çarpıcı bir resim olarak.