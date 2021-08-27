Fark hesabı, örnekler. - sayfa 9

Nikolay Semko :
Her durumda, son birkaç çubuk yeniden çizilir , bu, kodun değeri = 0 anlamına gelir.
Numara
 
Alexey Panfilov :

"Dört"te mi?

evet, 4 için

daha fazlaysa, o zaman sinyal

 
Renat Akhtyamov :
Numara
Ya hayalperestsin ya da aldatıcısın.
Ya da bir zaman makinesi icat ettiler. O zaman seni tebrik ediyorum!
Mevcut çubuğun yapımında en az bir sonraki çubuğun yer aldığı çıplak gözle görülebilir.
 
Nikolay Semko :
Kabul ediyorum

mevcut olmayan bir sonraki çubuk, son görünen çubuğun yapımına katılır

sonraki çubuğu kaçırmak

Gördüğümüz alıntıda eksik olanın tam olarak o olduğundan şüpheleniyorum.

10 dakikadan uzun sürmeyen son bir çubuk gizlidir // versiyon, gerçek değil

Hesaplamaya başladım ama şu ana kadar yeterince beynim yoktu.
 
Renat Akhtyamov :

Burada, örneğin, Fourier yöntemiyle yeniden çizilmiş bir yaklaşım verilmiştir:

Ve burada 4 periyodu olan, ancak 2 ile sola kayma olan olağan yeniden çizilmemiş SMA:

Hepsi oyuncak ve kendini aldatma

 
Nikolay Semko :

Fourier benimkinden bile daha havalı

ve orada yeniden çizilen nedir?

 
Renat Akhtyamov :

Her şey yeniden çiziliyor. Bu göstergenin kodunu buraya bıraktım

animasyonlu GIF:


 
Nikolay Semko :

ve diğer yandan serin ve serin

// animasyonu da öğrenmem gerekiyor

gerçekten zor yeniden çizmek

ve hesaplamanın başlangıç noktası belirli bir zaman damgasına bağlıysa?
 
Renat Akhtyamov :

Bu formda Fourier yöntemiyle ekstrapolasyon işe yaramaz bir oyuncaktır.
Belki bu formda RSI'da faydalı olabilir

 

Dinamikleri görmek için.

М15'te aynı uzman.



Dosyalar:
2018_02_04.zip  432 kb
