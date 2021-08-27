Fark hesabı, örnekler. - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her durumda, son birkaç çubuk yeniden çizilir , bu, kodun değeri = 0 anlamına gelir.
"Dört"te mi?
evet, 4 için
daha fazlaysa, o zaman sinyal
Numara
Ya hayalperestsin ya da aldatıcısın.
Kabul ediyorum
mevcut olmayan bir sonraki çubuk, son görünen çubuğun yapımına katılır
sonraki çubuğu kaçırmak
Gördüğümüz alıntıda eksik olanın tam olarak o olduğundan şüpheleniyorum.
10 dakikadan uzun sürmeyen son bir çubuk gizlidir // versiyon, gerçek değilHesaplamaya başladım ama şu ana kadar yeterince beynim yoktu.
Kabul ediyorum
mevcut olmayan bir sonraki çubuk, son görünen çubuğun yapımına katılır
sonraki çubuğu kaçırmak
Gördüğümüz alıntıda eksik olanın tam olarak o olduğundan şüpheleniyorum.
10 dakikadan uzun sürmeyen son bir çubuk gizlidir // versiyon, gerçek değilHesaplamaya başladım ama şu ana kadar yeterince beynim yoktu.
Burada, örneğin, Fourier yöntemiyle yeniden çizilmiş bir yaklaşım verilmiştir:
Ve burada 4 periyodu olan, ancak 2 ile sola kayma olan olağan yeniden çizilmemiş SMA:
Hepsi oyuncak ve kendini aldatma
İşte Fourier yöntemiyle yeniden çizilmiş bir yaklaşım örneği:
Ve işte 4 periyodu ve 2 ile sola kayması olan olağan SMA:
Hepsi oyuncak ve kendini aldatma
Fourier benimkinden bile daha havalı
ve orada yeniden çizilen nedir?
Fourier benimkinden bile daha havalı
ve orada yeniden çizilen nedir?
Her şey yeniden çiziliyor. Bu göstergenin kodunu buraya bıraktım
animasyonlu GIF:
Her şey yeniden çiziliyor. Bu göstergenin kodunu buraya bıraktım
animasyonlu GIF:
ve diğer yandan serin ve serin
// animasyonu da öğrenmem gerekiyor
gerçekten zor yeniden çizmekve hesaplamanın başlangıç noktası belirli bir zaman damgasına bağlıysa?
gerçekten zor yeniden çizmekYa hesaplama başlangıç noktası belirli bir zaman damgasına bağlıysa?
Dinamikleri görmek için.
М15'te aynı uzman.