İşte bu yaklaşımın olası bir uygulaması. Yeniden çizim veya kaydırma yok. Bu, çizginizin ikinci türevidir.
Evet.
Ben de severim. )))
Katıldığınız için teşekkürler.
"Oyun sırasında" görelim.
Polinomlar, spline'lar, Gauss süreçleri...
Mavi noktalar - eğitim, kırmızı - test. Mavi olanlar üzerinde bir sürü eğri oluşturursunuz, kontrol edersiniz
kırmızı olanlar üzerinde beğendiğiniz metriğe göre ve en iyisini seçin. Bazı mavileri rastgele kaldırabilirsiniz ...
Ve böylece ve ..., evet. Sinir ağlarının cazibesi çok ciddidir.
"Oradan kimsenin dönmediğini söylüyorlar." :))))
Teoriden pratiğe
Teoriden pratiğe
Vizard_ , 2018.01.19 07:31
Konu o kadar ilginç ki geri dönmek istemiyorum.))
)))
Sinir ağları hakkında gördüklerime göre, fark denklemlerinin oldukça yaygın olduğu görülüyor, ancak açıklandıklarında farklı bir biçimde yazılmışlar, görünüşe göre zaten görevlere uyarlanmışlar.Ve bu, ayrık bilgilerin analizinden bahsediyorsak mantıklıdır.
Sinir ağları hakkında gördüğüm kadarıyla, fark denklemlerinin orada oldukça yaygın olduğu görülüyor, ancak açıklandıklarında farklı bir biçimde yazılmışlar, görünüşe göre zaten görevlere uyarlanmışlar.
Konuyu okumanız gerekiyor. Henüz iyi değilim. RU ile hilenin ne olduğunu anladım.
ZY Bir konuyu tekrar okuyun. Her şey açık görünüyor, ama yine de niyetin ne olduğunu anlamıyorum.
Tarihle ilgili analitik fonksiyonlar, muhtemelen herhangi bir yöntemle, 4. türev dahil olmak üzere gerilimsiz olarak çizilebilir. Aynı yaklaşım, polinom regresyonu ile de iyi bir şekilde yapılır.
RU'nun avantajı nedir?
Doğrudan eşit uzaklıktaki noktalar için fark denklemlerinden başka bir şekilde enterpolasyon formülleri oluşturulabilir .
- 3 *Y3 = 1 *Y1- 3 *Y2 - 1 *Y4
- 6 *Y3 = 1 *Y1- 4 *Y2- 4 *Y4 + 1 *Y5
- 10 *Y3 = 1 *Y1- 5 *Y2- 10 *Y4 + 5 *Y5 - 1 *Y6
- 15 *Y3 = 1 *Y1- 6 *Y2- 20 *Y4 + 15 *Y5 - 6 *Y6 + 1 *Y7
- 21 *Y3 = 1 *Y1- 7 *Y2- 35 *Y4 + 35 *Y5 - 21 *Y6 + 7 *Y7 - 1 *Y8
Yeni bilgi olarak fiyatın son değeri değil , son artışı (ilk fark) alınır.
Kod biçiminde:
Şekil grafiğin başlangıcını göstermektedir.
Ve bunun belli bir aşamada kendi kendine salınımlarla başa çıkmayı mümkün kıldığı açıkça görülüyor.
Elbette sonradan gelen farklılıklar da yeni bilgi olarak değerlendirilebilir.
Doğru, zaten ilk farkta, inşaatı hangi cebirsel çizgiyi çizdiğimiz bana tam olarak açık değil. Ve "omuz"daki bir artışla orada her şey karışır. ))))
Ve 5.6 derecelik (kırmızı, sarı) polinomlar tarafından oluşturulan çizgiler, rezonansa veya kendi kendine salınımlara benzer bir şeye düşer ve kademeli olarak genlik biriktirir. 5 veya daha fazla dereceli polinomlar için omzu artırmak durumu değiştirmez.
Alexey, söyle bana: Anlaşılmaz sıfatlarla (polinom, Newton binom, fark, enterpolasyon) göstergeniz normal hareketli ortalamadan temelde nasıl farklı? Daha doğrusu, aynı periyoda sahip bir hareketli ortalamadan 72 periyodu olan basit bir hareketli ortalamadan.
Göstergeniz sarı.
72 - mor dönemli SMA'dan SMA.