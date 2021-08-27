Fark hesabı, örnekler. - sayfa 8
RU'nun avantajı nedir?
Ben kesinlikle bir avantaj iddia etmiyorum.
Bence:
Başlangıçta simüle edilmiş sistemin görüntüsünü (karmaşık bir sistem bile: bir uçak, bir araba) belirli bir kesinlik ile temsil edersek, o zaman alanı hemen işaretlemek (örneğin, bir Kartezyen sistemle) ve sistemi modellemek daha uygundur. tüm matematiksel aparatı kullanarak. "Üstten tasarım" yaklaşımı .
Sistem hakkında tam bir anlayış yoksa (ormana, bataklığa veya forex'e yaklaştılar :) Kendi kendime konuşuyorum ), o zaman atılmış adımlara ve oldukça dar bir genel bakışa güvenmek zorunda kalıyorlar. Bu, fark (tekrarlayan) hesabına daha yakındır. Aşağıdan yukarıya araştırma yaklaşımı. Algoritmalar , "tepeden tasarım" yaklaşımı açısından neler olup bittiğini anlamak için birkaç adım temelinde bile izin verir.
Bu benzetmede, bir sinir ağı, dronları olan bir sistemdir - araştıran, bir yol ve genel bir resim sunan sondalar. Çalışma süresince , gözlemlenenin önemi ve seçim hakkında birçok programlanmış karar verecektir . Şahsen, başkalarının kararlarına güvenmeye her zaman hazır değilim (ve her zaman buna zorlanmıyorum bile :)). :)))))
Nasıl cevap verebilirdi. )) Philo_Sofia'dan yine bir adım uzaktayız. Oraya gitmek istemiyorum. ))
Aleksey Panfilov , 2018.01.10 16:51
Bu başlıkta felsefe olmadan öneriyorum, hadi sadece matematik, programlama, test etme, optimizasyon.
SMA'dan SMA, bence, "kaşta değil, gözde" ve bu arada Fourier hakkında. Belki daha fazlasını alırız.
P/S 01/02/2018 Bence de bir fark var, Banzai.mq4 göstergenizi bu satırda tekrarlamayı deneyin.
SMA doğası gereği sadece çok küçük bir testeredir, bu nedenle ikinci farkı alırken göstergenin testere dişi çizgisini varsayıyorum.
Elbette sonradan gelen farklılıklar da yeni bilgi olarak değerlendirilebilir.
Doğru, zaten ilk farkta, inşaatı hangi cebirsel çizgiyi çizdiğimiz bana tam olarak açık değil. Ve "omuz"daki bir artışla orada her şey karışır. ))))
Burada, örneğin, yeni bilgi olarak fiyat artışları için başka bir kullanım durumu var. İçinde, artış açıkça bir fark olarak okunur.
1*Y1 -1*Y2-2*Y2 +3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1 -1*Y2-3*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1 -1*Y2-4*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1 -1*Y2-5*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1 -1*Y2-6*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +3*Y3-1*Y4
3*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Birinci farklar (fiyat artışları) üzerindeki dördüncü dereceden bir polinom pahasına, dereceyi (puan sayısı açısından) beşinci dereceye yükselttik.
Maksim Dmitrievsky , 2018.01.31 05:37Orada, matris zaten dejenere olur :) bu gibi durumlarda, düzenleme uygulanır , dereceler düşürülür
Aleksey Panfilov , 2018.01.10 18:34
Sanırım uzmanlara ve optimizasyona ulaşacağız.
Optimizasyon için, 51 mesajındaki göstergeye ekstrapolasyon kolunu değiştirme yeteneğini ekleyelim. Üçüncü dereceden bir polinom ile ekstrapolasyon.
Göstergenin yeteneklerini görmek için, şirket içi iyi bilinen Hareketli Ortalama .mq4 Expert Advisor'ı kullanalım.
Tek sinyal olarak iki eğrinin kesişimini kullanırız. Değişiklik yapalım:
EURUSD, M15, 2 puanlık aynı spread mevcuttur:
EURUSD, М15, 2 puanlık aynı spread mevcuttur:
Üzgünüm ama kodu koyamıyorum
" Dört basamaklı " mı?