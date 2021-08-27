Fark hesabı, örnekler. - sayfa 8

Yuri Asaulenko :


RU'nun avantajı nedir?

Ben kesinlikle bir avantaj iddia etmiyorum.

Bence:

Başlangıçta simüle edilmiş sistemin görüntüsünü (karmaşık bir sistem bile: bir uçak, bir araba) belirli bir kesinlik ile temsil edersek, o zaman alanı hemen işaretlemek (örneğin, bir Kartezyen sistemle) ve sistemi modellemek daha uygundur. tüm matematiksel aparatı kullanarak. "Üstten tasarım" yaklaşımı .

Sistem hakkında tam bir anlayış yoksa (ormana, bataklığa veya forex'e yaklaştılar :) Kendi kendime konuşuyorum ), o zaman atılmış adımlara ve oldukça dar bir genel bakışa güvenmek zorunda kalıyorlar. Bu, fark (tekrarlayan) hesabına daha yakındır. Aşağıdan yukarıya araştırma yaklaşımı. Algoritmalar , "tepeden tasarım" yaklaşımı açısından neler olup bittiğini anlamak için birkaç adım temelinde bile izin verir.

Bu benzetmede, bir sinir ağı, dronları olan bir sistemdir - araştıran, bir yol ve genel bir resim sunan sondalar. Çalışma süresince , gözlemlenenin önemi ve seçim hakkında birçok programlanmış karar verecektir . Şahsen, başkalarının kararlarına güvenmeye her zaman hazır değilim (ve her zaman buna zorlanmıyorum bile :)). :)))))


Nasıl cevap verebilirdi. )) Philo_Sofia'dan yine bir adım uzaktayız. Oraya gitmek istemiyorum. ))

Aleksey Panfilov , 2018.01.10 16:51


Bu başlıkta felsefe olmadan öneriyorum, hadi sadece matematik, programlama, test etme, optimizasyon.


 
Nikolay Semko :

SMA'dan SMA, bence, "kaşta değil, gözde" ve bu arada Fourier hakkında. Belki daha fazlasını alırız.

P/S 01/02/2018 Bence de bir fark var, Banzai.mq4 göstergenizi bu satırda tekrarlamayı deneyin.

SMA doğası gereği sadece çok küçük bir testeredir, bu nedenle ikinci farkı alırken göstergenin testere dişi çizgisini varsayıyorum.

 
Alexey Panfilov :

Elbette sonradan gelen farklılıklar da yeni bilgi olarak değerlendirilebilir.

Doğru, zaten ilk farkta, inşaatı hangi cebirsel çizgiyi çizdiğimiz bana tam olarak açık değil. Ve "omuz"daki bir artışla orada her şey karışır. ))))

Burada, örneğin, yeni bilgi olarak fiyat artışları için başka bir kullanım durumu var. İçinde, artış açıkça bir fark olarak okunur.

1*Y1 -1*Y2-2*Y2 +3*Y3-1*Y4 =0

1*Y1 -1*Y2-3*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0

1*Y1 -1*Y2-4*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0

1*Y1 -1*Y2-5*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0

1*Y1 -1*Y2-6*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0


2*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +3*Y3-1*Y4

3*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5

4*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6

5*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7

6*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8 

      a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ]   + 3 *a1_Buffer[i+ 1 ]   - 1 *a1_Buffer[i+ 2 ]  )/ 2 ;
      a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ]   + 6 *a2_Buffer[i+ 1 ]   - 4 *a2_Buffer[i+ 2 ]   + 1 *a2_Buffer[i+ 3 ]  )/ 3 ;
      a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ]   + 10 *a3_Buffer[i+ 1 ]  - 10 *a3_Buffer[i+ 2 ]  + 5 *a3_Buffer[i+ 3 ]  - 1 *a3_Buffer[i+ 4 ])/ 4 ;
      a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ]   + 15 *a4_Buffer[i+ 1 ]  - 20 *a4_Buffer[i+ 2 ]  + 15 *a4_Buffer[i+ 3 ]  - 6 *a4_Buffer[i+ 4 ]  + 1 *a4_Buffer[i+ 5 ])/ 5 ;
      a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ]   + 21 *a5_Buffer[i+ 1 ]  - 35 *a5_Buffer[i+ 2 ]  + 35 *a5_Buffer[i+ 3 ]  - 21 *a5_Buffer[i+ 4 ]  + 7 *a5_Buffer[i+ 5 ]  - 1 *a5_Buffer[i+ 6 ])/ 6 ;
Şekil, beşinci dereceden bir polinom tarafından (bağlı noktaların sayısına göre) koşullu olarak oluşturulan çizginin (kırmızı) aynı zamanda grafiğin yakınında güvenle kalmaya başladığını göstermektedir.


Birinci farklar (fiyat artışları) üzerindeki dördüncü dereceden bir polinom pahasına, dereceyi (puan sayısı açısından) beşinci dereceye yükselttik.

Maksim Dmitrievsky , 2018.01.31 05:37

Orada, matris zaten dejenere olur :) bu gibi durumlarda, düzenleme uygulanır , dereceler düşürülür
Düzenlileştirme mi?



 
IMHO, algılayıcı en iyi fark hesabıdır. Hangisini kullanıyorum.
 

Aleksey Panfilov , 2018.01.10 18:34

Sanırım uzmanlara ve optimizasyona ulaşacağız.

Optimizasyon için, 51 mesajındaki göstergeye ekstrapolasyon kolunu değiştirme yeteneğini ekleyelim. Üçüncü dereceden bir polinom ile ekstrapolasyon.

 //|                                Copyright 2018, Aleksey Panfilov. |
//|                                                filpan1@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru"
#property link        "filpan1@yandex.ru"
#property version    "1.2"
#property description      "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots    2
//--- plot a1_
#property indicator_label1    "MACD"
#property indicator_type1    DRAW_LINE
#property indicator_color1    clrSilver
#property indicator_style1    STYLE_SOLID
#property indicator_width1    2
//--- plot a2_
#property indicator_label2    "Signal"
#property indicator_type2    DRAW_LINE
#property indicator_color2    clrYellow
#property indicator_style2    STYLE_SOLID
#property indicator_width2    3
//--- plot a3_
#property indicator_label3    "Fast_line_1"
#property indicator_type3    DRAW_LINE
#property indicator_color3    clrSilver
#property indicator_style3    STYLE_SOLID
#property indicator_width3    8
//--- plot a4_
#property indicator_label4    "Fast_line_2"
#property indicator_type4    DRAW_LINE
#property indicator_color4    clrBlue
#property indicator_style4    STYLE_SOLID
#property indicator_width4    3
//--- plot a5_
#property indicator_label5    "Slow_line_1"
#property indicator_type5    DRAW_LINE
#property indicator_color5    clrDarkGreen
#property indicator_style5    STYLE_SOLID
#property indicator_width5    3
//--- plot a6_
#property indicator_label6    "Slow_line_2"
#property indicator_type6    DRAW_LINE
#property indicator_color6    clrRed
#property indicator_style6    STYLE_SOLID
#property indicator_width6    3 //--- input parameters

//         int   LIN_1_STEP    =4; //line_1_power
//input int      LIN_1_PLECHO  =72; //Fast_line_1_leverage
//         int   LIN_2_STEP    =2;//line_2_power
//input int      LIN_2_PLECHO  =78; //Fast_line_2_leverage
//         int   LIN_3_STEP    =4;//line_3_power
//input int      LIN_3_PLECHO  =72; //Slow_line_1_leverage
//         int   LIN_4_STEP    =2;//Slow_line_4_power
//input int      LIN_4_PLECHO  =72;//Slow_line_2_leverage
input          int leverage = 72 ;
input          int TOCHKA_VHODA = 300 ; // start_point
//input int           base  =450;
       int    point_shift_1 = 0 ;
       int    point_shift_2 = 0 ;
//input int   Multiplikator = 10;
//input int   InpSignalSMA  = 9;  // Signal SMA Period



//--- indicator buffers

double a1_Buffer[];
double a2_Buffer[];
double a3_Buffer[];
double a4_Buffer[];
double a5_Buffer[];
double a6_Buffer[];
//double a7_Buffer[];
//double a8_Buffer[];
/**/


//===========================================================================================
   double Znach;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer ( 0 ,a5_Buffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,a6_Buffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 2 ,a1_Buffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 3 ,a2_Buffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 4 ,a3_Buffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 5 ,a4_Buffer, INDICATOR_DATA );
//----
//----
   SetIndexShift ( 2 , 0 );
   SetIndexShift ( 0 , 20 );
   SetIndexShift ( 3 , 92 -leverage);
   SetIndexShift ( 4 , 38 );
   SetIndexShift ( 5 , 56 );
   SetIndexShift ( 1 , 74 );

//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25))                      TOCHKA_VHODA=(base*2+25);  

//------
//===========================================================================================
//===========================================================================================

   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {

   int i,z,limit;
//   int Bars=Bars(_Symbol,_Period);

   if (prev_calculated== 0 ) // first calculation    
     {
      limit=rates_total-TOCHKA_VHODA;
       //--- set empty value for first limit bars
//Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit);
       if (limit< 1 ) return ( 0 );
       for (i=rates_total- 1 ;i>=limit;i--)
      {
       a1_Buffer[i]=open[limit+ 1 ];
       a2_Buffer[i]=open[limit+ 1 ];
       a3_Buffer[i]=open[limit+ 1 ];
       a4_Buffer[i]=open[limit+ 1 ];
       a5_Buffer[i]=open[limit+ 1 ];
       a6_Buffer[i]=open[limit+ 1 ];
      }

     }
   else limit=rates_total-prev_calculated;
//--- main loop
   for (i=limit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--)
   {
//===========================================================================================
   Znach = 0 ; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i);
//===========================================================================================

 
      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800     *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ;

      a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i];   if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){        a5_Buffer[i+ 0 +z]=   4 *a5_Buffer[i+ 1 +z]  -   6 *a5_Buffer[i+ 2 +z]  +   4 *a5_Buffer[i+ 3 +z]  - 1 *a5_Buffer[i+ 4 +z];  }}


      a2_Buffer[i+ 92 -leverage]=a5_Buffer[i+ 92 -leverage]; 
      
//      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
//      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
//      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
      
 //     a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}

 //     a3_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a3_Buffer[i+0+z]=  2.998096443*a3_Buffer[i+1+z]  -  2.998096443*a3_Buffer[i+2+z]   +   1*a3_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a5_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]   +   1*a5_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a6_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a6_Buffer[i+0+z]=  3.998096443*a6_Buffer[i+1+z]  -  5.996192886*a6_Buffer[i+2+z]   +   3.998096443*a6_Buffer[i+3+z]  -  1*a6_Buffer[i+4+z] ;  }}


//      a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800    *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975;

//      a4_Buffer[i]=  2701*a3_Buffer[i]   -5328   *a3_Buffer[i+1 ]    +  2628 *a3_Buffer[i+2 ];



//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================

//   a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator;

   } 
//----
//--- signal line counted in the 2-nd buffer

//     ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer);

//--- done

//--- return value of prev_calculated for next call
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Göstergenin yeteneklerini görmek için, şirket içi iyi bilinen Hareketli Ortalama .mq4 Expert Advisor'ı kullanalım.

Tek sinyal olarak iki eğrinin kesişimini kullanırız. Değişiklik yapalım:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Moving Average.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright    "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link          "http://www.mql4.com"
#property description "Moving Average sample expert advisor"

#define MAGICMA   20131111
//--- Inputs
input double Lots          = 0.1 ;
input double MaximumRisk   = 0.02 ;
input double DecreaseFactor= 3 ;
input int     leverage_1  = 72 ;
input int     leverage_2  = 56 ;
//input int    MovingPeriod  =12;
//input int    MovingShift   =6;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders( string symbol)
  {
   int buys= 0 ,sells= 0 ;
//---
   for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++)
     {
       if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ;
       if ( OrderSymbol ()== Symbol () && OrderMagicNumber ()==MAGICMA)
        {
         if ( OrderType ()== OP_BUY )  buys++;
         if ( OrderType ()== OP_SELL ) sells++;
        }
     }
//--- return orders volume
   if (buys> 0 ) return (buys);
   else        return (-sells);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int     orders= HistoryTotal ();     // history orders total
   int     losses= 0 ;                   // number of losses orders without a break
//--- select lot size
   lot= NormalizeDouble ( AccountFreeMargin ()*MaximumRisk/ 1000.0 , 1 );
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if (DecreaseFactor> 0 )
     {
       for ( int i=orders- 1 ;i>= 0 ;i--)
        {
         if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )== false )
           {
             Print ( "Error in history!" );
             break ;
           }
         if ( OrderSymbol ()!= Symbol () || OrderType ()> OP_SELL )
             continue ;
         //---
         if ( OrderProfit ()> 0 ) break ;
         if ( OrderProfit ()< 0 ) losses++;
        }
       if (losses> 1 )
         lot= NormalizeDouble (lot-lot*losses/DecreaseFactor, 1 );
     }
//--- return lot size
   if (lot< 0.1 ) lot= 0.1 ;
   return (lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
   int     res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 0 );
 ma_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 0 );
 ma_1_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 1 );
 ma_2_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 1 );
//--- sell conditions
   if (ma_2_P < ma_1_P && ma_1 < ma_2)
     {
      res= OrderSend ( Symbol (), OP_SELL ,LotsOptimized(), Bid , 3 , 0 , 0 , "" ,MAGICMA, 0 ,Red);
       return ;
     }
//--- buy conditions
   if (ma_2_P > ma_1_P && ma_1 > ma_2)
     {
      res= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,LotsOptimized(), Ask , 3 , 0 , 0 , "" ,MAGICMA, 0 ,Blue);
       return ;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 0 );
 ma_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 0 );
 ma_1_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 2 );
 ma_2_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 2 );
//---
   for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++)
     {
       if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ;
       if ( OrderMagicNumber ()!=MAGICMA || OrderSymbol ()!= Symbol ()) continue ;
       //--- check order type 
       if ( OrderType ()== OP_BUY )
        {
         if (ma_2_P <= ma_1_P && ma_1 < ma_2)
           {
             if (! OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid , 3 ,White))
               Print ( "OrderClose error " , GetLastError ());
           }
         break ;
        }
       if ( OrderType ()== OP_SELL )
        {
         if (ma_2_P >= ma_1_P && ma_1 > ma_2)
           {
             if (! OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask , 3 ,White))
               Print ( "OrderClose error " , GetLastError ());
           }
         break ;
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//--- check for history and trading
   if ( Bars < 100 || IsTradeAllowed ()== false )
       return ;
//--- calculate open orders by current symbol
   if (CalculateCurrentOrders( Symbol ())== 0 ) CheckForOpen();
   else                                     CheckForClose();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 


Dosyalar:
2018_02_02.zip  523 kb
 

EURUSD, M15, 2 puanlık aynı spread mevcuttur:

Üzgünüm ama kodu koyamıyorum

Dosyalar:
ljymv0b9eu.zip  9 kb
 
Renat Akhtyamov :

Üzgünüm ama kodu koyamıyorum

Her durumda, son birkaç çubuk yeniden çizilir, bu da kodun değeri = 0 anlamına gelir.
 
Renat Akhtyamov :

EURUSD, М15, 2 puanlık aynı spread mevcuttur:

Üzgünüm ama kodu koyamıyorum

" Dört basamaklı " mı?

