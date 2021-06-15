1200 abone!! - sayfa 175
Satıcı olmak için en az 2 aylık gerçek bir hesaba sahip olmanın gerekli olduğuna dair kanıtlarla tartışmayacağım, çünkü bununla tam olarak burada olmasa da bir yerde tanıştım ve şimdi biraz baktım. , bulamadım. Evet, kurallardan çok şey öğrenmeniz ve sinyaller ve abonelik hakkında daha fazla okumanız gerekiyor, o zaman kişisel olarak her şey benim için daha net olacak.
Satacak sinyalleriniz veya robotlarınız olmasa bile bugün bir satıcı için başvurabilirsiniz. Brokeriniz ile kaldıracı değiştirin, en fazla 500
Acele edin, neyin gerekli olduğunu anlıyorsunuz, ancak burada, satılan sinyale aboneleri çekerken, öncelikle hesabın kârlı ve sürekli büyüyeceğine dair bir kanıt temeli oluşturmanız gerekir, ancak şimdilik, 30 $ depozitonuz varsa. %50 kâr zaten alınmışsa, insanları veya gelecekteki aboneleri bana güvenebileceklerine ikna etmeleri pek olası değildir. Başka bir deyişle, yaklaşık 1000 dolara kadar gerçek bir hesap yakalamak, ardından sağladığım sinyale abone aramaya çalışmak arzu edilir. Ancak bir satıcı olarak, en az 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe sahip belgelerin fotoğrafının nasıl çekileceği artık daha sinir bozucu, çünkü bir satıcı başvurusu tam olarak böyle bir gereklilik üzerine kabul ediliyor. Telefonlarla fotoğraf çekmeye çalıştım ama kalite doğru değil ve boyutu ile çözünürlük de uygun değil, dijital kameram yok ve ortaya çıktı ki depozitoyu artırma başarısı devam ederse, o zaman siz Pasaport sayfalarının istenilen ölçülerde ve sinyal satışına başvurduktan sonra kusursuz resimlerini çekmek için özel bir fotoğraf stüdyosunda benimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Sizce bunu yapmanın en iyi yolu nedir.
Yine de, aboneler daha temkinli hale geldi. "Çarpıkların" çoğunu doldurdu. Daha önce, bu tür sinyaller korkunç bir hızda çalıştırıldı. Şimdi bir sinyal, izlemeden neredeyse iki ay sonra, diğeri neredeyse bir aylık ve sadece 20 ve 30 abonesi var. Ve incelemelerde, izlemeden sonra stratejinin değiştiğini olumsuz yazıyorlar.