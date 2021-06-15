1200 abone!! - sayfa 175

Vladimir Baskakov :
Satıcı olmak için 3 ay beklemeye gerek yok

Satıcı olmak için en az 2 aylık gerçek bir hesaba sahip olmanın gerekli olduğuna dair kanıtlarla tartışmayacağım, çünkü bununla tam olarak burada olmasa da bir yerde tanıştım ve şimdi biraz baktım. , bulamadım. Evet, kurallardan çok şey öğrenmeniz ve sinyaller ve abonelik hakkında daha fazla okumanız gerekiyor, o zaman kişisel olarak her şey benim için daha net olacak.

 
Ayrıca, 1:1000 kaldıraçlı hesapta yaklaşık bir aydır mevcut ticaretin bir rol oynayıp oynamadığını, bu hesabı gelecekte aboneler için sinyal satışına sunacaksam bilmek isterim, çünkü kurallara göre sadece 1:500 kaldıraca izin verildiğini gördüm. Bunu kim bilir.
Konstantin Lebedev :

Satacak sinyalleriniz veya robotlarınız olmasa bile bugün bir satıcı için başvurabilirsiniz. Brokeriniz ile kaldıracı değiştirin, en fazla 500

 
Vladimir Baskakov :

Acele edin, neyin gerekli olduğunu anlıyorsunuz, ancak burada, satılan sinyale aboneleri çekerken, öncelikle hesabın kârlı ve sürekli büyüyeceğine dair bir kanıt temeli oluşturmanız gerekir, ancak şimdilik, 30 $ depozitonuz varsa. %50 kâr zaten alınmışsa, insanları veya gelecekteki aboneleri bana güvenebileceklerine ikna etmeleri pek olası değildir. Başka bir deyişle, yaklaşık 1000 dolara kadar gerçek bir hesap yakalamak, ardından sağladığım sinyale abone aramaya çalışmak arzu edilir. Ancak bir satıcı olarak, en az 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe sahip belgelerin fotoğrafının nasıl çekileceği artık daha sinir bozucu, çünkü bir satıcı başvurusu tam olarak böyle bir gereklilik üzerine kabul ediliyor. Telefonlarla fotoğraf çekmeye çalıştım ama kalite doğru değil ve boyutu ile çözünürlük de uygun değil, dijital kameram yok ve ortaya çıktı ki depozitoyu artırma başarısı devam ederse, o zaman siz Pasaport sayfalarının istenilen ölçülerde ve sinyal satışına başvurduktan sonra kusursuz resimlerini çekmek için özel bir fotoğraf stüdyosunda benimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Sizce bunu yapmanın en iyi yolu nedir.

Konstantin Lebedev :


Fotoğrafa göre, imgonline sitesinde tam olarak boyutta düzenleme yapıyorum. Şimdi kaydolun, geçeceğiniz gerçeği değil
 
yoksa uzun sürer mi
 
50.000 dolarlık bir demo hesabı oluşturdum ve bunun üzerine bir abonelik düzenlemeye çalışıyorum ve ücretsiz değerine gerçekten kimsenin ihtiyacı olmasa da, önce sinyalime abone olarak kendim kontrol edeceğim ve böylece öğreneceğim. Bunu yapmak mümkün mü yoksa yasak mı? Sadece sinyalimi daha sonra MT4'te nasıl bulacağımı bilmiyorum çünkü orada arama yok gibi görünüyor ve belki birileri size bundan bahseder.

Konstantin Lebedev :
Benim için işe yaramadı ve aynı komisyoncuyu seçtim, hayır. mt4'te daha kolay olsa da ben denemedim
 
Konstantin Lebedev :
Sinyaller için ayrı bir iş parçacığı var.
 

Yine de, aboneler daha temkinli hale geldi. "Çarpıkların" çoğunu doldurdu. Daha önce, bu tür sinyaller korkunç bir hızda çalıştırıldı. Şimdi bir sinyal, izlemeden neredeyse iki ay sonra, diğeri neredeyse bir aylık ve sadece 20 ve 30 abonesi var. Ve incelemelerde, izlemeden sonra stratejinin değiştiğini olumsuz yazıyorlar.


