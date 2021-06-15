1200 abone!! - sayfa 181

Yeni yorum
 

İşte süper kârlarla küçük bir hikayeye kanan 200 kişi daha.



 

Bu yazar esas olarak altın ticareti yapmaktadır. Başlangıç mükemmeldi, neredeyse 100 kişi çekti.

Fonlar 140 dolar bıraktı. 3 binden, pazarın kapanmasıyla, büyük olasılıkla, üçlü bir takas sayacaklar veya yayılmayı genişletecekler ve her şeyi kapatacaklar.






 
Vasiliy Pushkaryov :

Bu yazar esas olarak altın ticareti yapmaktadır. Başlangıç mükemmeldi, neredeyse 100 kişi çekti.

Fonlar 140 dolar bıraktı. 3 binden, pazarın kapanmasıyla, büyük olasılıkla, üçlü bir takas sayacaklar veya yayılmayı genişletecekler ve her şeyi kapatacaklar.







Kar almadan ticaret yapmanın ne anlamı var?
 
Vladislav Andruschenko :

Kar almadan ticaret yapmanın ne anlamı var?

Belki bir noktada stratejisinin sürdürülebilir olduğuna ve daha fazla kazanmak istediğine ikna olmuştur.

Ya da üç kategorinin tümü: büyüme, denge, fonlar - grafikte düşüşler olmadan, tabiri caizse, aboneler için güzel bir resim ortaya çıktı.

 

Bugün sterlinle işlem yapanlar bunu dört gözle bekliyorlar.

kuğu_1280

 
Uladzimir Izerski :

Bugün sterlinle işlem yapanlar bunu dört gözle bekliyorlar.


Bugün izin günü. )

[Silindi]  
Ramiz Mavludov :

Bugün izin günü. )

Uladzimir'i ne zaman durdurdu?
 
Ivan Butko :

En iyi Yahudi ağlayıcımız sefil bir %6 oranında battı ve eleştirmenler şimdiden ona çamur attı D)))

Taras bir Yahudi'nin üzerine mi uçtu? Ayrıca satışta?
 
Ramiz Mavludov :

Bugün izin günü. )

"Paraların" kötü havalarda bile izin günleri yoktur)

 
Uladzimir Izerski :

"Paraların" kötü havalarda bile izin günleri yoktur)

Ve pound için bu paralar nerede?

1...174175176177178179180181182183184185186187188...230
Yeni yorum