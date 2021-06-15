1200 abone!! - sayfa 181
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte süper kârlarla küçük bir hikayeye kanan 200 kişi daha.
Bu yazar esas olarak altın ticareti yapmaktadır. Başlangıç mükemmeldi, neredeyse 100 kişi çekti.
Fonlar 140 dolar bıraktı. 3 binden, pazarın kapanmasıyla, büyük olasılıkla, üçlü bir takas sayacaklar veya yayılmayı genişletecekler ve her şeyi kapatacaklar.
Bu yazar esas olarak altın ticareti yapmaktadır. Başlangıç mükemmeldi, neredeyse 100 kişi çekti.
Fonlar 140 dolar bıraktı. 3 binden, pazarın kapanmasıyla, büyük olasılıkla, üçlü bir takas sayacaklar veya yayılmayı genişletecekler ve her şeyi kapatacaklar.
Belki bir noktada stratejisinin sürdürülebilir olduğuna ve daha fazla kazanmak istediğine ikna olmuştur.
Ya da üç kategorinin tümü: büyüme, denge, fonlar - grafikte düşüşler olmadan, tabiri caizse, aboneler için güzel bir resim ortaya çıktı.
Bugün sterlinle işlem yapanlar bunu dört gözle bekliyorlar.
Bugün sterlinle işlem yapanlar bunu dört gözle bekliyorlar.
Bugün izin günü. )
Bugün izin günü. )
En iyi Yahudi ağlayıcımız sefil bir %6 oranında battı ve eleştirmenler şimdiden ona çamur attı D)))
Bugün izin günü. )
"Paraların" kötü havalarda bile izin günleri yoktur)
"Paraların" kötü havalarda bile izin günleri yoktur)
Ve pound için bu paralar nerede?