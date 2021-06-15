1200 abone!! - sayfa 174
İşte buradasınız sevgili aboneler, ayda %300. Ancak 100'den fazla kişi iki hesabında puan almayı başardı. Bu, bu yazardan fark ettiğim ikinci hesap. İlkbaharın sonunda da önceki üç ayı gösterdi ve izlemeden sonra 1-1.5 ay sürdü.
Her nasılsa testlerde %100 gelir elde etmeye çalıştım ve bu bir şekilde gerçekçi değil ... Evet, bir risk olacak, ancak yine de ayda yüzde 100 veya daha fazla kazanmayı başarmanız gerekiyor. Nasıl?
Basit. Vicdanınız anlık kazanç uğruna başkalarını aldatmanıza izin veriyorsa. Örneğin, ekranı yüksek olan bir kişinin, Kozmin Yoldaş diyelim, bir komisyoncu ile anlaşması olduğu açık. Çünkü bu komisyoncunun sitesine gittiğimde en az 200$'lık gerçek hesapları olduğunu görüyorum. Ancak Kozmin'in ticareti 5 dolarlık bir bakiye ile başlıyor. Yabancı.
Ayrıca bazıları cent hesapları olan bu sunucunun komisyoncusunun burada normal dolar hesabı olarak tanımlandığını yazdı.
Bu nedenle, şartlı olarak 48 hesap alıyoruz, her birini 5 sentle yeniliyoruz. Burada 5 dolar olarak gösterilecekler. Ardından, 24 hesabı satışa ve 24'ü satın almaya ayırdık. Doğal olarak 24 hesap hayatta kalacak. İkinci ayda, onları 1$ ile dolduruyoruz ve 12'sini satışa, 12'sini ise satın almaya ayırıyoruz. İkinci ayda, bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Üçüncü aya kadar 3-4 hesabımız kaldı, onları yaklaşık 100 dolar dolduruyoruz. Ve ters yönlerde işlem açıyoruz, bu hesaplardan birinin öz sermayesi %250'ye ulaştığında hesabı izliyoruz. Çünkü hizmete bağlandıktan sonra hesaptaki aktivite başladıktan sonra derecelendirmeye izin verilecek. Ardından, izlemeye bağlandıktan sonra, birkaç saat içinde fiyat geri gelene kadar anlaşmaları kapatıyoruz. Böylece, bakiyemiz her ay %300 oranında 10 binin üzerinde ve reytingde zaten listeleniyoruz - ilk bakışta her şey çok sağlam. Şimdi saf ve vatandaşları analiz edemeyenleri bekliyoruz. Tüm bunlar işlem geçmişinin ilk iki sayfasında görülebilir, kalan yedi sayfa hesabın aktif olduğunu göstermek için simüle edilmiş ticarettir.Buradaki birçok kişi bu şemayı kullanıyor. Bir yılı aşkın süredir bunu yazıyoruz ama nedense yönetim sadece noktasal önlemler alıyor. İzlemeden veya ayrı bir sekmeye yerleştirmeden önce ticaretin geçmişini hesaba katmamak ve genel artışa eklememekle birlikte, muhtemelen bu sorunu kökten çözecektir. Elbette hizmetin çalışmasında resmin tamamını görmüyorum ve bir şeyi yanlış anlayabiliyorum.
Gelecekte kademeli olarak ücretli bir abonelik oluşturmaya hazırlanıyorum, tabii ki en az yüzde 50'lik bir aylık kârlı gelir için ticaret organize etmeyi başaramazsam. Bunu yapmak için özel olarak gerçek bir hesap oluşturdum ve bildiğim kadarıyla, bir satıcıya başvurmak için en az 3 ay boyunca işlem yapmanız gerekiyor, ancak sinyalleri ve yukarı satmanın zor olduğunu anlasam da 1200 aboneye ulaşmak çok uzun bir yol. Pekala, en az bir yıl boyunca para çekmemek ve çok şey biriktirmekle bir indirim pahasına karlılık elde etmeye çalışacağım, bu yüzden önümüzdeki sürenin bitiminden sonra istenen aslında uygulamak için biraz kalıyor.
Kim bilir bu sitede maksimum abone sayısı kaçtır?
3000, Sakin hesap, yazar - Taras Gonchar, şubenin orijinal konusu. Hatta bu konuda röportaj bile yaptı. şimdiki şampiyon Yaratılış sırasında 1200'dü, sonra 3000'e yükseldi ve yüzdü.
Aylık 90 bin dolar mı? Sonunda abonelik fiyatı neydi?
