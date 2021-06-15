1200 abone!! - sayfa 176
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine de, aboneler daha temkinli hale geldi. "Çarpıkların" çoğunu doldurdu. Daha önce, bu tür sinyaller korkunç bir hızda çalıştırıldı. Şimdi bir sinyal, izlemeden neredeyse iki ay sonra, diğeri neredeyse bir aylık ve sadece 20 ve 30 abonesi var. Ve incelemelerde, izlemeden sonra stratejinin değiştiğini olumsuz yazıyorlar.
Şimdi metakota politikasını anlıyorum - hiçbir şey yapmayın, bırakın insanlar paralarının bir kısmını döksünler - tümsekleri vursunlar.
Muhtemelen )). Örneğin iki postası olan sinyalcinin ilk ayda %165'i var. Bir yıl önce, bir ayda 172 abone topladım (aşağıdaki ekran). Ancak daha sonra 8 aylık karlı ticaret gösterdi ve her ay bir pozisyondan kar elde etmek mümkün oldu. Açık bir sahte ve sinyal kaldırıldı. Bu yıl, ayda bir pozisyon da ana karı veriyor, ancak izlemeden önceki son iki ay, görünüşe göre, küçük TP/SL'li bir robot açıldı, bu da olduğu gibi her şeyi sulandırdı. Ama insanlar artık o kadar anlayışlı değil.
Muhtemelen )). Örneğin iki postası olan sinyalcinin ilk ayda %165'i var. Bir yıl önce, bir ayda 172 abone topladım (aşağıdaki ekran). Ancak daha sonra 8 aylık karlı ticaret gösterdi ve her ay bir pozisyondan kar elde etmek mümkün oldu. Açık bir sahte ve sinyal kaldırıldı. Bu yıl, ayda bir pozisyon da ana karı veriyor, ancak izlemeden önceki son iki ay, görünüşe göre, küçük TP/SL'li bir robot açıldı, bu da olduğu gibi her şeyi sulandırdı. Ama insanlar artık o kadar anlayışlı değil.
Ve normları sahte olandan nasıl ayırt edebilirim. Herkes yılı takip edemez. şimdi tanımlamayacağım
Yılı takip etmenize gerek yok. Yeni bir sinyal belirir, işlem geçmişinde ayda bir kez bir pozisyonu vardır ve bu pozisyon 8 ay boyunca her zaman karlıdır. Pozisyon 20 pip alır ve bu kârın %50-70'idir ve 35-40 pip kayıp depozitoyu öldürür. Ancak bu olmaz, tüccar her zaman izlemeden önce tahmin eder. İzlemeden sonra, bazen eksi, sonra artı olmak üzere birçok küçük işlem başlar. Geçen yıl, böyle bir sinyalci neredeyse her ay ortaya çıktı, yönetim onları kaldırdı. Bunlar, işlemleri ters yönlerde açılan çok sayıda cent hesabından kurtulanlardır.
Sonra biraz daha akıllıca yapmaya başladılar. Üç veya dört aylık bu tür ticaret, ardından manuel ticaret, ardından tekrar 2-3 aylık ticaret. Veya bir ayda birkaç pozisyon açmaya başladılar ve artışı %300'e getirdiler. Bu sinyalde olduğu gibi. Artık karlı pozisyonları bir robotla seyreltmeye başladılar, takibi daha zor ama mümkün. Muhtemelen, hesabı kapatmak için bir neden bulmak için sadece yönetim daha zordur.
Yılı takip etmenize gerek yok.
Kimler bir pozisyona/ay abone olacak
Ayda bir pozisyon izleme öncesidir. Bir pozisyon, geçmişi daha etkileyici göstermek için 10 veya 30 işlemden oluşabilir. Herkes tarihi incelemez. İzlemeye bağlandıktan sonra, ticaret faaliyetini sürdürmek için iki günde bir rastgele ticaret yapmak zaten mümkündür. Örneğin, hesabı 2 Mayıs'ta %70'lik bir hazır karlılıkla izlerseniz, Haziran ayının sonuna kadar işlem geçmişine abone olan aboneleri güvenle bekleyebilirsiniz. Yukarıdaki ekran görüntüsü, 2018'de 172 abonenin 49 dolar değerinde bir sinyalle karşılaştığını gösteriyor. Bu yaklaşık bir aydır. Bu yıl, bu yazarın sinyali 30 dolardır. ve sadece 34 abone var ve şimdiden yaklaşık bir düzine olumsuz yorum var. Dolayısıyla bu strateji etkinliğini kaybediyor.
Ayda bir öğe
Bir şeyler uyduracaklar. Peki Pashkovets ve karısı nasıllar?
Dikkatli. 16 Eylül'den önce %10 yaptım ve sonrasında tek bir işlem yapmadım. Şimdi piyasada.
Abonelikler ne diyor?
Sessizler. Onlardan on kat daha az var.
Sonra hamster sinyallerden birinde 1 Ekim'de yeni bir umut vaat edene sahip olacağını yazdı. Ama 1'inde bir şey bunu göstermedi.