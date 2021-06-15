1200 abone!! - sayfa 173

Yeni yorum
 
Vladimir Tkach :

sekiz)

Sadece değil. Ayrıca görüşme etkisi olduğunu söylüyorlar.

Ünlü Taras'ın röportaj vermesinin hemen ardından Evra kanaldan ayrılarak karşısına çıktı. Birkaç ay sonra her şey bitmişti.

Bir reklam efekti gibi mi? İyi tamam. Bu yüzden bir sonrakim hızlı bir şekilde birleşmeli.
[Silindi]  
Vladimir Tkach :

sekiz)

Sadece değil. Ayrıca görüşme etkisi olduğunu söylüyorlar.

Ünlü Taras'ın röportaj vermesinin hemen ardından Evra kanaldan ayrılarak karşısına çıktı. Birkaç ay sonra her şey bitmişti.

))
kural olarak, burada sadece bir etki vardır - bir düzine hesabı ve bir kurtulan - sinyallere dağıtmak) ve birleşene kadar - parayı kesmek, ancak birleşecektir ..
diğer etkiler yapaydır)

[Silindi]  
Anatolii Zainchkovskii :
Bir reklam efekti gibi mi? İyi tamam. Bu yüzden bir sonraki hızlı bir şekilde birleşmeli.

ned, domates riskini tekrar tokatlarsınız ve bu nedenle hızlı bir şekilde birleşirsiniz)) kendi etkiniz vardır))

 
Aleksandr Volotko :

ned, domates riskini tekrar tokatlarsınız ve bu nedenle hızlı bir şekilde birleşirsiniz)) kendi etkiniz vardır))

Bir gün kalıcılık bozulur)
 
Vasiliy Pushkaryov :

"Sinyaller" servisinin bu adam üzerinde kötü bir etkisi var. Hesabı izler izlemez, gelecek ay boşalacak.

Onun yerine, abone olmadığında ayda %300'de yapmak sorun değilse, sadece kendim için ticaret yapardım.


Sinyallerin "ustası", bir hesapta birleştirilmiş aboneler, buna bağlı, oturur ve tekrar yumurtadan çıkar, bunun için dallara tırmanır ve insanlara öğretir

Sinyallerin ustası, bir hesapta birleştirilmiş aboneler, yeni bir hesap bağladı, tekrar oturur ve yumurtadan çıkar

 
Fast235 :

Sinyallerin "ustası", bir hesapta birleştirilmiş aboneler, buna bağlı, oturur ve tekrar yumurtadan çıkar, bunun için dallara tırmanır ve insanlara öğretir

İzleme öncesi ve sonrası alım satım.


[Silindi]  
Anatolii Zainchkovskii :
Bir gün kalıcılık bozulur)

Tanrı kutsasın! Bununla O olmadan bile başa çıkabilsen de) Her durumda, sana başarılar diliyorum Anatole! )

 
Aleksandr Volotko :

Tanrı kutsasın! Bununla O olmadan bile başa çıkabilsen de) Her durumda, sana başarılar diliyorum Anatole! )

Sayesinde
 
Signals'da dolandırıcılık sunucusunun adının yer aldığı gönderi kaldırıldı.
 
fxsaber :
Signals'da dolandırıcılık sunucusunun adının yer aldığı gönderi kaldırıldı.

Eksik bir isim yazmalısın: "Midtou" bu kadarı yeter... Ama bazı kopyalama hataları olabilir... Hikaye çoğunlukla izleniyor... Tek bir olumlu eleştiri olmasa da :)

1...166167168169170171172173174175176177178179180...230
Yeni yorum