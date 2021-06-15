1200 abone!! - sayfa 172

Yeni yorum
[Silindi]  
danminin :

İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği

İşte sinyal servisimizin hisse tablosu



Ondan bir şey anlamak mümkün mü?

Tüm bu sabit para çekme işlemleri - mevduatlar, tüm bu sabit keskin çizgiler yukarı ve aşağı.

Uzun süredir kimse denge hattındaki sinyalleri değerlendirmiyor. Çünkü denge çizgisini genel olarak düz bir çizgi haline getirmenin yolları vardır.

Herkes sinyalin kalitesini eşitlik çizgisine göre değerlendirir.

Ve bu, meta alıntıların abonelere sunduğu türden bir satır.

Para çekme/para yatırma işlemlerini hesaba katmadan bir hisse senedi tablosu yapmak mümkün değil mi?!

Geliştiriciler, "böyle bir program bazıları için de ilginç" diyor. Peki, 2 çizelge yapın ve hangi müşterilerin hangi çizelgeyle ilgilendiğini - bırakın o çizelgeye baksınlar.

Bu öz sermayeye ne eklediniz, uygun olan kaynağa bakın. Abonelere rehberde daha güzel olduğu yere bir bağlantı verin. Zaten "küresel" konuda bir grup şube oluşturuldu.
Denge-eşitlik olduğunda, hangi stratejinin kullanıldığını görebilirsiniz. Fazla mesai veya kafa derisi, sadece bir bakış. Grafiğinizde hiçbir şey net değil, sadece güzel
 
danminin :

İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği

İşte sinyal servisimizin hisse tablosu

...

Neden aynı şey iki kolda tartışılacak şekilde yaptınız?
Kendi başınıza tartışın - https://www.mql5.com/en/forum/321793
Aksi takdirde spam olarak değerlendirilecektir..

 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

1200 abone!!

Vasiliy Pushkaryev , 2019.08.30 22:11

Bu arada, imzacılar uğruna güzel hikayeler yaratmak için başka bir usta.



"Sinyaller" servisinin bu adam üzerinde kötü bir etkisi var. Hesabı izler izlemez, gelecek ay boşalacaktır.

Ben onun yerinde olsam, abone olmadığında ayda %300'de yapmak sorun değilse, sadece kendim için ticaret yapardım.


 
danminin :

İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği

İşte sinyal servisimizin hisse tablosu



Ondan bir şey anlamak mümkün mü?

Tüm bu sabit para çekme işlemleri - mevduatlar, tüm bu sabit keskin çizgiler yukarı ve aşağı.

Uzun süredir kimse denge hattındaki sinyalleri değerlendirmiyor. Çünkü denge çizgisini genel olarak düz bir çizgi haline getirmenin yolları vardır.

Herkes sinyalin kalitesini eşitlik çizgisine göre değerlendirir.

Ve bu, meta alıntıların abonelere sunduğu türden bir satır.

Para çekme/para yatırma işlemlerini hesaba katmadan bir hisse senedi tablosu yapmak mümkün değil mi?!

Geliştiriciler, "böyle bir program bazıları için de ilginç" diyor. Peki, 2 çizelge yapın ve hangi müşterilerin hangi çizelgeyle ilgilendiğini - bırakın o çizelgeye baksınlar.

Burada çok doğru öz sermaye tablosu.

Ne hakkında yazdığını bile anlıyor musun?

" Çekim/para yatırma hariç öz sermaye tablosu ?!"

Bu nasıl?)

POC

 
EgorKim :

Burada çok doğru öz sermaye tablosu.

Ne hakkında yazdığını bile anlıyor musun?

" Çekim/para yatırma hariç öz sermaye tablosu ?!"

Bu nasıl?)

POC

burada her şey ortaya kondu

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

 
danminin :

burada her şey ortaya kondu

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

senin tarafından? Ve parlak fikrin?)

Bir dahaki sefere komisyoncunuza, geçmiş para çekme işlemlerini hesaba katmadan para çekme talebinde bulunun)))

 
EgorKim :

senin tarafından? Ve parlak fikrin?)

Bir dahaki sefere komisyoncunuza, geçmiş para çekme işlemlerini hesaba katmadan para çekme talebinde bulunun)))

hiçbir şey anlamadın. 30 kişiye karşı ve 16 kişiye karşı olmasına rağmen.

[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :

"Sinyaller" servisinin bu adam üzerinde kötü bir etkisi var. Hesabı izler izlemez, gelecek ay boşalacaktır.

Onun yerine, abone olmadığında ayda %300'de yapmak sorun değilse, sadece kendim için ticaret yapardım.


Evet, her şey Signals hizmetiyle ilgili ;)

 
Aleksandr Volotko :

Evet, her şey Signals hizmetiyle ilgili ;)

sekiz)

Sadece değil. Ayrıca görüşme etkisi olduğunu söylüyorlar.

Ünlü Taras'ın röportaj vermesinin hemen ardından Evra kanaldan ayrılarak karşısına çıktı. Birkaç ay sonra her şey bitmişti.

1...165166167168169170171172173174175176177178179...230
Yeni yorum