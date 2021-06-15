1200 abone!! - sayfa 172
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği
İşte sinyal servisimizin hisse tablosu
Ondan bir şey anlamak mümkün mü?
Tüm bu sabit para çekme işlemleri - mevduatlar, tüm bu sabit keskin çizgiler yukarı ve aşağı.
Uzun süredir kimse denge hattındaki sinyalleri değerlendirmiyor. Çünkü denge çizgisini genel olarak düz bir çizgi haline getirmenin yolları vardır.
Herkes sinyalin kalitesini eşitlik çizgisine göre değerlendirir.
Ve bu, meta alıntıların abonelere sunduğu türden bir satır.
Para çekme/para yatırma işlemlerini hesaba katmadan bir hisse senedi tablosu yapmak mümkün değil mi?!
Geliştiriciler, "böyle bir program bazıları için de ilginç" diyor. Peki, 2 çizelge yapın ve hangi müşterilerin hangi çizelgeyle ilgilendiğini - bırakın o çizelgeye baksınlar.
İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği
İşte sinyal servisimizin hisse tablosu
...
Neden aynı şey iki kolda tartışılacak şekilde yaptınız?
Kendi başınıza tartışın - https://www.mql5.com/en/forum/321793
Aksi takdirde spam olarak değerlendirilecektir..
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
1200 abone!!
Vasiliy Pushkaryev , 2019.08.30 22:11
Bu arada, imzacılar uğruna güzel hikayeler yaratmak için başka bir usta.
"Sinyaller" servisinin bu adam üzerinde kötü bir etkisi var. Hesabı izler izlemez, gelecek ay boşalacaktır.
Ben onun yerinde olsam, abone olmadığında ayda %300'de yapmak sorun değilse, sadece kendim için ticaret yapardım.
İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği
İşte sinyal servisimizin hisse tablosu
Ondan bir şey anlamak mümkün mü?
Tüm bu sabit para çekme işlemleri - mevduatlar, tüm bu sabit keskin çizgiler yukarı ve aşağı.
Uzun süredir kimse denge hattındaki sinyalleri değerlendirmiyor. Çünkü denge çizgisini genel olarak düz bir çizgi haline getirmenin yolları vardır.
Herkes sinyalin kalitesini eşitlik çizgisine göre değerlendirir.
Ve bu, meta alıntıların abonelere sunduğu türden bir satır.
Para çekme/para yatırma işlemlerini hesaba katmadan bir hisse senedi tablosu yapmak mümkün değil mi?!
Geliştiriciler, "böyle bir program bazıları için de ilginç" diyor. Peki, 2 çizelge yapın ve hangi müşterilerin hangi çizelgeyle ilgilendiğini - bırakın o çizelgeye baksınlar.
Burada çok doğru öz sermaye tablosu.
Ne hakkında yazdığını bile anlıyor musun?
" Çekim/para yatırma hariç öz sermaye tablosu ?!"
Bu nasıl?)
POC
Burada çok doğru öz sermaye tablosu.
Ne hakkında yazdığını bile anlıyor musun?
" Çekim/para yatırma hariç öz sermaye tablosu ?!"
Bu nasıl?)
POC
burada her şey ortaya kondu
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
burada her şey ortaya kondu
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
senin tarafından? Ve parlak fikrin?)
Bir dahaki sefere komisyoncunuza, geçmiş para çekme işlemlerini hesaba katmadan para çekme talebinde bulunun)))
senin tarafından? Ve parlak fikrin?)
Bir dahaki sefere komisyoncunuza, geçmiş para çekme işlemlerini hesaba katmadan para çekme talebinde bulunun)))
hiçbir şey anlamadın. 30 kişiye karşı ve 16 kişiye karşı olmasına rağmen.
"Sinyaller" servisinin bu adam üzerinde kötü bir etkisi var. Hesabı izler izlemez, gelecek ay boşalacaktır.
Onun yerine, abone olmadığında ayda %300'de yapmak sorun değilse, sadece kendim için ticaret yapardım.
Evet, her şey Signals hizmetiyle ilgili ;)
Evet, her şey Signals hizmetiyle ilgili ;)
sekiz)
Sadece değil. Ayrıca görüşme etkisi olduğunu söylüyorlar.
Ünlü Taras'ın röportaj vermesinin hemen ardından Evra kanaldan ayrılarak karşısına çıktı. Birkaç ay sonra her şey bitmişti.