Uladzimir Izerski :

Rusça konuşulan jargonda da var - bir şey. Bu 1000.

5.000 5 adettir.)) Bu 5K

Biçme makinesi, işte K)
 
İnternette yerel sinyal hizmetinin reklamını yapan bir siteye rastladım. Nostalji

Ivan Butko :
Evet, kullanışlı ve bilgilendirici. Her şey tek bir pencerede görünür

 
Ivan Butko :
Ve konu burada. Hatırladım, bir gözyaşı döktüm. daha 3000 olmadı


 
Ivan Butko :

Ve hepsi fiyat hesabında.
Vladislav Andruschenko :

Ve hepsi fiyat hesabında.

Gerçeğin kendisi etkileyici. Ve sonra ne oldu, kuğu mu uçtu?

 
Ve ücretsiz sinyallerdeki aboneler nereden geliyor, bu bir demo hesabıysa, genel olarak onları çeken şey. Sonuçta, gerçek bir hesabın tüm geçmişini kaydırdığınızda ve ödeme sinyaline abone olmaya değip değmeyeceği netleştiğinde, mükemmel istatistiklerin ücretli hesaplarda tanınması çok kolaydır.
 
Ivan Butko :

Evet. 3000'in üzerinde kısa bir aralığı vardı. Ya bir ya da iki hafta. Ama yine de bir rekor.
 
Ivan Butko :

kuruş hesabı.

Yazar, abonelerin rahatlığı için bakiyeyi 10.000 seviyesinde tutmayı vaat ediyor.

yorumları biliyorum)

 
Ve bir sorum var - açılışta 30 doların minimum maliyet olduğu yazıyorsa, 20 dolar değerindeki sinyaller nereden geliyor?
