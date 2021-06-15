1200 abone!! - sayfa 180
Eh, her zamanki gibi, izlemeden önce stil tamamen farklıdır.
Böyle ünlü bir DC'de muhtemelen çok iyi tarih sanatçıları vardır.
***
Kafadan vuruş
Kafadan vuruş
Şimdi, böyle bir ralliden sonra sterlin düştü
Bu beni şaşırtıyor. Tarihe göre eurodollar veya sterlin ile işlem görüyor. Görünüşe göre birkaç gün önce eurodolar'da bir çağrı vardı. Euro 1.1020 civarındayken 7000'lik bir düşüş yaşadı. Her 10 pip, hisseyi yaklaşık 1000 oranında hareket ettirdi. Teoride, aynı zamanda birleşti, ancak resim dondu.
Kapatıldı ya da ne?
Şimdi, böyle bir ralliden sonra sterlin düştü
maximus euro'ya düştü.
Bu beni şaşırtıyor. Tarihe göre eurodollar veya sterlin ile işlem görüyor. Görünüşe göre birkaç gün önce eurodolar'da bir çağrı vardı. Euro 1.1020 civarındayken 7000'lik bir düşüş yaşadı. Her 10 pip, hisseyi yaklaşık 1000 oranında hareket ettirdi. Teoride, aynı zamanda birleşti, ancak resim dondu.
Kapatıldı ya da ne?
İncelemelerden olabilir. Genellikle, bunların çökmesinden sonra, bir kerede 10-20 adet atılır.
En iyi Yahudi ağlayıcımız sefil bir %6 oranında battı ve eleştirmenler şimdiden ona çamur attı D)))
Kafadan vuruş
Eh, tamamen boşa gitmiş gibi görünmüyordu... Robot daha önce çok güzel ticaret yaptı. çekebilir...
Bu beni şaşırtıyor. Tarihe göre eurodollar veya sterlin ile işlem görüyor. Görünüşe göre birkaç gün önce eurodolar'da bir çağrı vardı. Euro 1.1020 civarındayken 7000'lik bir düşüş yaşadı. Her 10 pip, hisseyi yaklaşık 1000 oranında hareket ettirdi. Teoride, aynı zamanda birleşti, ancak resim dondu.
Kapatıldı ya da ne?
Karlar havada uçuşuyor...
Muhtemelen o zaman korunmuştur
