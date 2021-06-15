1200 abone!! - sayfa 180

Vladimir Tkach :

Eh, her zamanki gibi, izlemeden önce stil tamamen farklıdır.


Böyle ünlü bir DC'de muhtemelen çok iyi tarih sanatçıları vardır.

Ivan Butko :

Şimdi, böyle bir ralliden sonra sterlin düştü



 

Bu beni şaşırtıyor. Tarihe göre eurodollar veya sterlin ile işlem görüyor. Görünüşe göre birkaç gün önce eurodolar'da bir çağrı vardı. Euro 1.1020 civarındayken 7000'lik bir düşüş yaşadı. Her 10 pip, hisseyi yaklaşık 1000 oranında hareket ettirdi. Teoride, aynı zamanda birleşti, ancak resim dondu.

Vasiliy Pushkaryov :

maximus euro'ya düştü.

 
Vasiliy Pushkaryov :

İncelemelerden olabilir. Genellikle, bunların çökmesinden sonra, bir kerede 10-20 adet atılır.

 

En iyi Yahudi ağlayıcımız sefil bir %6 oranında battı ve eleştirmenler şimdiden ona çamur attı D)))

 
Ivan Butko :

Eh, tamamen boşa gitmiş gibi görünmüyordu... Robot daha önce çok güzel ticaret yaptı. çekebilir...


Vasili Puşkaryev :

Karlar havada uçuşuyor...
 
Yevhenii Levchenko :

Karlar havada uçuşuyor...

Muhtemelen o zaman korunmuştur

 
Vasiliy Pushkaryov :

Muhtemelen o zaman korunmuştur

yani öyle düşündüm)
