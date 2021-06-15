1200 abone!! - sayfa 169
Bunun için kaydoldum. Birkaç haftalığına depoya %4, düşüş %1, çok fazla 0,01 ile işlem görüyor. Ortalamayı kullanarak hemen hemen tüm işlemler kârlıdır. alplerim var
Garip, "sahtekar" performansın ne olduğunu anlamıyorum
Burada bir kez daha hamsterların nasıl yetiştirildiğini gerçek zamanlı olarak gözlemleyeceğiz. ve düzinelerce insanın zor kazanılan paralarını nasıl kaybettiğini.
sinyallerde sadece incelemeler değil, yorumlar da yapmak gerekiyor. böylece şişkin insanlar potansiyel Lv.
Eh, çoğu izleme, yani her şey adil ... PM'ye bir bağlantı gönderebilir misiniz?
.Mayıs ayında iyi bir hikaye ile girdi. yüzde 13 bin Yanılmıyorsam, iki ayda birleşti, ancak birkaç düzine insanı işe almayı başardım.
***
Sonra Mayıs-Haziran aylarında birleşti. Ve mevcut sinyalde, aynı aylarda kazancın %300'ünü gösteriyor.
Eklendi: Bu, izlemenin başlangıcında birleştirilmiş ve kaldırılmış eski bir sinyaldir.
Sinyallerde sadece incelemeler değil, aynı zamanda yorumlar da yapmak gerekir. böylece şişkin insanlar potansiyel Lv.
Eğer bir sır değilse, şimdi orada ne var? Eurodollar aldınız mı? Zaten çok sipariş var mı?
Evet, bok. Neredeyse aynı yerden üst üste beş alım, hemen öncesinde keskin bir düşüş olmasına rağmen bir haber yoktu. Hafta dalgalı bir düşüşle sona erdi. Eh, yazar hala bir oversitting tamer, bu yüzden onun sihrini bekliyoruz)