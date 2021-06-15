1200 abone!! - sayfa 179
Ve bir sorum var - açılışta 30 doların minimum maliyet olduğu yazıyorsa, 20 dolar değerindeki sinyaller nereden geliyor?
Genç nesil D))))
Bu hesaplar uzun zamandır bir sonraki dünyadalar, aksi takdirde moderatörler gönderilerimi silerdi.
Günlük kazanç %10'dan fazla, yine şüpheli. Yine süper kar peşinde. Turbo-Hamster'a şaşırdım ve bunun bir aydaki üçüncü tahliye olamayacağından yakındım. Birkaç gün önce, başka bir sinyalde aynı şaşkınlık hakkında
Bu nedenle, büyük olasılıkla aynı kaderi "timsah" bekliyor. Ama yer imlerime ekledim, yine de ilginç.
Gerçeğin kendisi etkileyici. Ve sonra ne oldu, kuğu mu uçtu?
Ondan sonra, başka bir 3 ay bocaladı. Yarım yıl için% 5 kar. Aboneler sonuna kadar tutuldu... .
Evet. 3000'in üzerinde kısa bir aralığı vardı. Ya bir ya da iki hafta. Ama yine de bir rekor.
Ve chela'nın ne tür bir stratejisi var, zaten > 800 abonesi var, %100 otomatik mi? Rusya'dan
Klasik. Ara arabulucu.
Eh, her zamanki gibi, izlemeden önce stil tamamen farklıdır.
Eh, her zamanki gibi, izlemeden önce stil tamamen farklıdır.