1200 abone!! - sayfa 179

Yeni yorum
 
Nataliia Ulianova :
Ve bir sorum var - açılışta 30 doların minimum maliyet olduğu yazıyorsa, 20 dolar değerindeki sinyaller nereden geliyor?
Görünüşe göre bunlar, minimum maliyette herhangi bir kısıtlama olmadığında açılan eski sinyaller.
[Silindi]  
Nataliia Ulianova :
Ve bir sorum var - açılışta 30 doların minimum maliyet olduğu yazıyorsa, 20 dolar değerindeki sinyaller nereden geliyor?
19. yüzyıldan kalmadırlar.
 
Nataliia Ulianova :
Ve bir sorum var - açılışta 30 doların minimum maliyet olduğu yazıyorsa, 20 dolar değerindeki sinyaller nereden geliyor?

Genç nesil D))))

Bu hesaplar uzun zamandır bir sonraki dünyadalar, aksi takdirde moderatörler gönderilerimi silerdi.

 
Ivan Butko :

Genç nesil D))))

Bu hesaplar uzun zamandır bir sonraki dünyadalar, aksi takdirde moderatörler gönderilerimi silerdi.

çok genç haklısın ;)
[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :

Günlük kazanç %10'dan fazla, yine şüpheli. Yine süper kar peşinde. Turbo-Hamster'a şaşırdım ve bunun bir aydaki üçüncü tahliye olamayacağından yakındım. Birkaç gün önce, başka bir sinyalde aynı şaşkınlık hakkında


Bu nedenle, büyük olasılıkla aynı kaderi "timsah" bekliyor. Ama yer imlerime ekledim, yine de ilginç.

Eh, iyi başladı ve ... bu kadar
 
Vladimir Baskakov :

Gerçeğin kendisi etkileyici. Ve sonra ne oldu, kuğu mu uçtu?

Ondan sonra, başka bir 3 ay bocaladı. Yarım yıl için% 5 kar. Aboneler sonuna kadar tutuldu... .

[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :
Evet. 3000'in üzerinde kısa bir aralığı vardı. Ya bir ya da iki hafta. Ama yine de bir rekor.
Ve chela'nın ne tür bir stratejisi var, zaten > 800 abonesi var, %100 otomatik mi? Rusya'dan
 
Vladimir Baskakov :
Ve chela'nın ne tür bir stratejisi var, zaten > 800 abonesi var, %100 otomatik mi? Rusya'dan

Klasik. Ara arabulucu.


 

Eh, her zamanki gibi, izlemeden önce stil tamamen farklıdır.


[Silindi]  
Vladimir Tkach :

Eh, her zamanki gibi, izlemeden önce stil tamamen farklıdır.


Bu tam olarak Alexander Kr.'dan mı? Kafa derisine benziyor
1...172173174175176177178179180181182183184185186...230
Yeni yorum