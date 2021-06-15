1200 abone!! - sayfa 182
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve pound için bu paralar nerede?
işte klavuzdaki poundlar ve işte madeni para.
işte klavuzdaki poundlar ve işte madeni para.
Madeni paralar da hafta sonları DC ticareti yapmaz. Kar fırtınasını her zamanki gibi taşımayın
madeni paraların işlem gördüğü (elbette çiftler) ve hafta sonları bir DC var
İşte süper kârlarla küçük bir hikayeye kanan 200 kişi daha.
Evet.
Hangi sistem böyle bir şeyi öngörebilir? Partiyi hesaplarken sadece ılımlı iştah.
Evet.
Hangi sistem böyle bir şeyi öngörebilir? Partiyi hesaplarken sadece ılımlı iştah.
neden herkes bu kadar heyecanlı
Gördüm ama bozulacağını düşündüm. Tonlar ama :)
neyi bulamadığını bile kontrol edebilirsin ;)
:))
Ben de bu konuyu inceledim ve şu sonuca vardım: bir dalga içinde bir ticaret. Dalgalar, sırasıyla, en kısadan en uzuna, doğada daha yakın istediğiniz gibi ticaretiniz için seçebilirsiniz.
Aynı dalga içinde tek bir yönde, bir anda açılan birkaç işlem, esasen bir işleme eşittir ve hatta farklı zamanlarda açılmış olsa bile, bunun tek bir işlem olduğunu söylemek de bir esneme olabilir. Sadece burada, Forex'te özellikle etkili olmayan farklı topingler gibi birçok oyun var.Ancak bu elbette yüzde yüz değil, sonuç kendiniz için. Sonuçta, bir şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor.
:))
Ben de bu konuyu inceledim ve şu sonuca vardım: bir dalga içinde bir ticaret. Dalgalar, sırasıyla, en kısadan en uzuna, doğada daha yakın istediğiniz gibi ticaretiniz için seçebilirsiniz.
Aynı dalga içinde, bir anda bir yönde açılan birkaç işlem, esasen tek bir işleme eşittir ve hatta farklı zamanlarda açılmış olsa bile, bunun tek bir işlem olduğunu söylemek biraz zor olabilir. Sadece burada, Forex'te özellikle etkili olmayan farklı topingler gibi birçok oyun var.Ancak bu elbette yüzde yüz değil, sonuç kendiniz için. Sonuçta, bir şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor.
Bence dalgalar 20 yıl önce modası geçmiş
Bu konsepte yatırım yapmıyorum 1-2-3. Her zamanki dalga benzeri fiyat hareketi. Bunun gibi:
Ve daha kısa bir dalga periyodu şu şekilde olacaktır:
Bu konsepte yatırım yapmıyorum 1-2-3. Her zamanki dalga benzeri fiyat hareketi. Bunun gibi: