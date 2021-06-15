1200 abone!! - sayfa 182

Yeni yorum
 
Yury Lemeshev :

Ve pound için bu paralar nerede?

işte klavuzdaki poundlar ve işte madeni para.

624r

[Silindi]  
Uladzimir Izerski :

işte klavuzdaki poundlar ve işte madeni para.

Madeni paralar da hafta sonları DC ticareti yapmaz. Kar fırtınasını her zamanki gibi taşımayın
 
Vladimir Baskakov :
Madeni paralar da hafta sonları DC ticareti yapmaz. Kar fırtınasını her zamanki gibi taşımayın

madeni paraların işlem gördüğü (elbette çiftler) ve hafta sonları bir DC var

 
Vasiliy Pushkaryov :

İşte süper kârlarla küçük bir hikayeye kanan 200 kişi daha.

Evet.


Hangi sistem böyle bir şeyi öngörebilir? Partiyi hesaplarken sadece ılımlı iştah.

[Silindi]  
Aleksei Stepanenko :

Evet.

Hangi sistem böyle bir şeyi öngörebilir? Partiyi hesaplarken sadece ılımlı iştah.

Sadece günlük olarak BB'ye bakmak zorunda kaldım, alt satırdan sıçradı, sıra dışı bir şey değil. neden herkes bu kadar heyecanlı
 
Vladimir Baskakov :
neden herkes bu kadar heyecanlı

Gördüm ama bozulacağını düşündüm. Tonlar ama :)

 
Igor Makanu :

neyi bulamadığını bile kontrol edebilirsin ;)

:))

Ben de bu konuyu inceledim ve şu sonuca vardım: bir dalga içinde bir ticaret. Dalgalar, sırasıyla, en kısadan en uzuna, doğada daha yakın istediğiniz gibi ticaretiniz için seçebilirsiniz.

Aynı dalga içinde tek bir yönde, bir anda açılan birkaç işlem, esasen bir işleme eşittir ve hatta farklı zamanlarda açılmış olsa bile, bunun tek bir işlem olduğunu söylemek de bir esneme olabilir. Sadece burada, Forex'te özellikle etkili olmayan farklı topingler gibi birçok oyun var.

Ancak bu elbette yüzde yüz değil, sonuç kendiniz için. Sonuçta, bir şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor.
[Silindi]  
Aleksei Stepanenko :

:))

Ben de bu konuyu inceledim ve şu sonuca vardım: bir dalga içinde bir ticaret. Dalgalar, sırasıyla, en kısadan en uzuna, doğada daha yakın istediğiniz gibi ticaretiniz için seçebilirsiniz.

Aynı dalga içinde, bir anda bir yönde açılan birkaç işlem, esasen tek bir işleme eşittir ve hatta farklı zamanlarda açılmış olsa bile, bunun tek bir işlem olduğunu söylemek biraz zor olabilir. Sadece burada, Forex'te özellikle etkili olmayan farklı topingler gibi birçok oyun var.

Ancak bu elbette yüzde yüz değil, sonuç kendiniz için. Sonuçta, bir şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor.
Bence dalgalar 20 yıl önce modası geçmiş
 
Vladimir Baskakov :
Bence dalgalar 20 yıl önce modası geçmiş

Bu konsepte yatırım yapmıyorum 1-2-3. Her zamanki dalga benzeri fiyat hareketi. Bunun gibi:

Ve daha kısa bir dalga periyodu şu şekilde olacaktır:


[Silindi]  
Aleksei Stepanenko :

Bu konsepte yatırım yapmıyorum 1-2-3. Her zamanki dalga benzeri fiyat hareketi. Bunun gibi:


ZZ'de daha iyi görebilmeniz için
1...175176177178179180181182183184185186187188189...230
Yeni yorum