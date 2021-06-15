1200 abone!! - sayfa 171
Ürünlerden bahsetmiyorum... Üstü ne kadar: 100 satış, 200, 300...?
Sadece satışların değil, kullanıcıların ürüne verdiği puanın da dikkate alındığını düşünüyorum.
Tahmin ettim. Bu nedenle, alıntılanan yorumdan önce (soruyu netleştirmeye çalıştım), şunu da yazdım:
Ve piyasanın zirvesi, bu yaklaşık göstergeler nelerdir? (satış anlamında veya orada başka parametrelerle)
Kahretsin...
Harika ne olacak? Burada piyasa hakkında yazmak istemediğiniz açık değil mi?
Sinyal sağlayıcılarda çok fazla yemin edebilirsiniz. Ama reddediyorsun - teklif et.
Her birini, TOP5'e layık sinyalleri yazın.
Sinyallerin adlarının alenen yazılmasına izin verilmez...
"Köfte pilavı, pirzolalı patates. Değiştiremezsiniz!" (ile)
İyi oyun
İşte başka bir sinyal servisinden hisse senedi grafiği
İşte sinyal servisimizin hisse tablosu
Ondan bir şey anlamak mümkün mü?
Tüm bu sabit para çekme işlemleri - mevduatlar, tüm bu sabit keskin çizgiler yukarı ve aşağı.
Uzun bir süre kimse denge hattındaki sinyalleri değerlendirmiyor. Çünkü denge çizgisini genel olarak düz bir çizgi haline getirmenin yolları vardır.
Herkes sinyalin kalitesini eşitlik çizgisine göre değerlendirir.
Ve bu, meta alıntıların abonelere sunduğu türden bir satır.
Para çekme/para yatırma işlemlerini hesaba katmadan bir hisse senedi tablosu yapmak mümkün değil mi?!
Geliştiriciler, "böyle bir program bazıları için de ilginç" diyor. Peki, 2 çizelge yapın ve hangi müşterilerin hangi çizelgeyle ilgilendiğini - bırakın o çizelgeye baksınlar.
Para çekme/para yatırma işlemlerini hesaba katmadan bir hisse senedi tablosu yapmak mümkün değil mi?!
Yani, para yatırma ve çekme işlemleri öz sermayeyi etkilemiyor mu?