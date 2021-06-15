1200 abone!! - sayfa 177

Yeni yorum
[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :

Sessizler. Onlardan on kat daha az var.

Sonra hamster sinyallerden birinde 1 Ekim'de yeni bir umut vaat edene sahip olacağını yazdı. Ama 1'inde bir şey bunu hiç göstermedi.

Ah, geçenlerde yazdım ona ;) Hamsterın nerede olduğunu sordum ;) Öldüğünü söyledi
Deponun 8 parçaya bölünmesi tavsiye edildi
[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :

Sessizler. Onlardan on kat daha az var.

Burada hamster işaretlerden birinde yazdı

Bir sinyal aldı. Baş depoya ve isme bakılırsa, ruh hali hırçın. Eski sinyaller kaldırıldı
İlginç kuruş ya da değil
 
Vladimir Baskakov :
Bir sinyal aldı. Baş depoya ve isme bakılırsa, ruh hali hırçın. Eski sinyaller kaldırıldı
İlginç kuruş ya da değil

Günlük kazanç %10'dan fazla, yine şüpheli. Yine süper kar peşinde. Turbo-Hamster'a şaşırdım ve bunun bir aydaki üçüncü tahliye olamayacağından yakındım. Birkaç gün önce, başka bir sinyalde aynı şaşkınlık hakkında


Bu nedenle, aynı kader büyük olasılıkla "timsahı" bekliyor. Ama yer imlerime ekledim, yine de ilginç.

 
Vasiliy Pushkaryov :

Günlük kazanç %10'dan fazla, yine şüpheli. Yine süper kar peşinde. Turbo-Hamster'a şaşırdım ve bunun bir aydaki üçüncü tahliye olamayacağından yakındım. Birkaç gün önce, başka bir sinyalde aynı şaşkınlık hakkında


Bu nedenle, aynı kader büyük olasılıkla "timsahı" bekliyor. Ama yer imlerime ekledim, yine de ilginç.

Ayrıca Asya seansına giriyor ve yine çoğunlukla satın alıyor. Aynı hamster sadece bir dinozor kılığında.

Ve abone yok. Sahte olanlar nerede? Görünüşe göre ekip onu terk etti. Yalnız oynar.
[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :


İnsanlar şaşırmayı sever. İranlılara yazışmalarda yemin ettim, dedim ki, burası sahte, ama bana karşı her şey dürüst
 
249K USD ifadesine alışamadım ve en azından yıllardır ticaret yapıyorum, ancak görünüşe göre k-yüzleri ve m'yi bulmama yardımcı olabilecek biri varsa, sayıların arkasına yerleştirilen harflerle ilgilenmedim. -binlerce falan, yoksa merkezdeki üç küçük adamda her sinyalde kaç abone yazıyorlar ve aşağıda yukarıda belirtilen harflerle sayılar var.

 

Kilo, Mega, Yarda - yeni bir dalga.


İlk başta dediler - şık bir şekilde,

o zaman güzeldi

son zamanlarda bir bombaydı

şimdi diyorlar ki - bir silah :)

[Silindi]  
Konstantin Lebedev :

"K" harfi şu anda "000" yerine kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, binlerce ile eş anlamlıdır.
 
Vladimir Baskakov :
"K" harfi şu anda "000" yerine kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, binlerce ile eş anlamlıdır.

tamamen doğruysa, 1000 veya "kilo" küçük harf "k" ile gösterilir.

ancak büyük harf "K" 1024'ü gösterir.

 

Rusça konuşulan jargonda da var - bir şey. Bu 1000.

5.000 5 adettir.)) Bu 5K

1...170171172173174175176177178179180181182183184...230
Yeni yorum