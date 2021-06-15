1200 abone!! - sayfa 177
Sessizler. Onlardan on kat daha az var.
Sonra hamster sinyallerden birinde 1 Ekim'de yeni bir umut vaat edene sahip olacağını yazdı. Ama 1'inde bir şey bunu hiç göstermedi.
Burada hamster işaretlerden birinde yazdı
Bir sinyal aldı. Baş depoya ve isme bakılırsa, ruh hali hırçın. Eski sinyaller kaldırıldı
Günlük kazanç %10'dan fazla, yine şüpheli. Yine süper kar peşinde. Turbo-Hamster'a şaşırdım ve bunun bir aydaki üçüncü tahliye olamayacağından yakındım. Birkaç gün önce, başka bir sinyalde aynı şaşkınlık hakkında
Bu nedenle, aynı kader büyük olasılıkla "timsahı" bekliyor. Ama yer imlerime ekledim, yine de ilginç.
Ayrıca Asya seansına giriyor ve yine çoğunlukla satın alıyor. Aynı hamster sadece bir dinozor kılığında.Ve abone yok. Sahte olanlar nerede? Görünüşe göre ekip onu terk etti. Yalnız oynar.
Kilo, Mega, Yarda - yeni bir dalga.
İlk başta dediler - şık bir şekilde,
o zaman güzeldi
son zamanlarda bir bombaydı
şimdi diyorlar ki - bir silah :)
"K" harfi şu anda "000" yerine kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, binlerce ile eş anlamlıdır.
tamamen doğruysa, 1000 veya "kilo" küçük harf "k" ile gösterilir.
ancak büyük harf "K" 1024'ü gösterir.
Rusça konuşulan jargonda da var - bir şey. Bu 1000.
5.000 5 adettir.)) Bu 5K