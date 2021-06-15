1200 abone!! - sayfa 206
En iyi MT5 sinyali nereye gitti?
Muhtemelen büyük bir düşüş.
Muhtemelen, bir düşüş yaşadı ve reytingden kayboldu. Şimdi yerinde.
Evet, %40'a kadar girdi, şimdi çıktı.
Ancak -%27'lik düşüş zayıf değil.
Ohoh, zırva Europanic'e aşık oldu. Mucize İncelemeleri
Dışarı çıkma. Zaten %60. Nedense yeniden doldurdu ve kayıpların bir kısmını karşıladı.
Oooh... başka bir imparatorluğun düşüşü
İlk başarıyla tamamlandı