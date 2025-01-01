DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıISet<T>IsProperSupersetOf 

IsProperSupersetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun üst kümesi olup olmadığını belirler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

bool IsProperSupersetOf(
   ICollection<T>*  collection     // ilişkiyi belirlemek için bir koleksiyon
   );

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

bool IsProperSupersetOf(
   T&  array[]                     // ilişkiyi belirlemek için bir dizi
   );

Parametreler

*collection

[in]  İlişkiyi belirlemek için bir koleksiyon.

&collection[]

[in]  İlişkiyi belirlemek için bir dizi.

Dönen Değer

Eğer geçerli küme bir uygun üst küme ise true, değilse false döndürür.