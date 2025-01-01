ExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyonun (dizi) arasındaki farkı üretir. Belirtilen koleksiyonda (dizi) bulunan tüm öğeleri geçerli koleksiyonundan (dizi) kaldırır.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void ExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void ExceptWith(

T& array[]

);

Parametreler

*collection

[in] Geçerli kümeden hariç tutulacak bir koleksiyon.

&collection[]

[in] Geçerli kümeden hariç tutulacak bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.