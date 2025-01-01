DokümantasyonBölümler
Geçerli kümenin, belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

bool SetEquals(
   ICollection<T>*  collection     // karşılaştırmak için bir koleksiyon
   );

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

bool SetEquals(
   T&  array[]                     // karşılaştırmak için bir dizi
   );

Parametreler

*collection

[in]  Öğeleri karşılaştırmak için bir koleksiyon.

&collection[]

[in]  Öğeleri karşılaştırmak için bir koleksiyon.

Dönen Değer

Geçerli küme belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür.