DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıISet<T>UnionWith 

UnionWith

Geçerli koleksiyonun ve geçmiş bir koleksiyonun (dizi) birleşimini üretir. Belirtilen koleksiyon (dizi) öğelerinden eksik olanı geçerli koleksiyona (dizi) ekler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void UnionWith(
   ICollection<T>*  collection     // koleksiyon
   );

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void UnionWith(
   T&  array[]                     // dizi
   );

Parametreler

*collection

[in]  Mevcut kümenin birleşeceği bir koleksiyon.

&collection[]

[in]  Geçerli kümenin birleşeceği bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.