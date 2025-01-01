- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IsSupersetOf
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.
ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.
|
bool IsSupersetOf(
Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.
|
bool IsSupersetOf(
Parametreler
*collection
[in] İlişkiyi belirlemek için bir koleksiyon.
&collection[]
[in] İlişkiyi belirlemek için bir dizi.
Dönen Değer
Eğer geçerli küme bir üst küme ise true, aksi halde false döndürür.