- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Reverse
Inverse l'ordre des éléments dans la liste.
Version opérant sur la liste entière.
bool Reverse();
Version opérant sur l'intervalle spécifié d'éléments de la liste.
bool Reverse(
Paramètres
start_index
[in] L'indice de départ.
count
[in] Le nombre d'éléments de la liste participant à l'opération.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.