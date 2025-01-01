DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Reverse 

Reverse

Inverse l'ordre des éléments dans la liste.

Version opérant sur la liste entière.

bool Reverse();

Version opérant sur l'intervalle spécifié d'éléments de la liste.

bool Reverse(
   const int  start_index,     // l'indice de départ
   const int  count            // le nombre d'éléments
   );

Paramètres

start_index

[in]  L'indice de départ.

count

[in]  Le nombre d'éléments de la liste participant à l'opération.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.