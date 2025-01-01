DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Insert 

Insert

Insère un élément dans la liste à l'indice spécifié.

bool Insert(
   const int  index,     // indice où insérer
   T          item       // la valeur à insérer
   );

Paramètres

index

[in]  l'indiceoù la valeur sera insérée.

item

[in] La valeur à insérer à l'indice spécifié.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.