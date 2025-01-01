Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Insert CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Insert Insère un élément dans la liste à l'indice spécifié. bool Insert( const int index, // indice où insérer T item // la valeur à insérer ); Paramètres index [in] l'indiceoù la valeur sera insérée. item [in] La valeur à insérer à l'indice spécifié. Valeur de Retour Retourne true en cas de succès, sinon false. AddRange InsertRange