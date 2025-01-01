DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Contains 

Détermine si la liste contient un élément ayant la valeur spécifiée.

bool Contains(
    item     // la valeur à chercher
   );

Paramètres

item

[in]  La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne true si un élément ayant la valeur spécifié a été trouvé dans la liste, false sinon.