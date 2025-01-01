//--- CArrayString::SearchLinear(string) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayString *array=new CArrayString;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- diziye eleman ekle

//--- . . .

//--- eleman ara

if(array.SearchLinear("ABC")!=-1) printf("Eleman bulundu");

else printf("Eleman bulunamadı");

//--- diziyi sil

delete array;

}