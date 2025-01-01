DocumentationSections
CArrayString

La classe CArrayString est la classe des tableaux dynamiques de variables de type string.

Description

La classe CArrayString permet de travailler avec les tableaux dynamiques de variables de type string. La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans un tableau, dans un tableau trié, et la recherche dans un tableau trié. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.

Déclaration

   class CArrayString : public CArray

Titre

   #include <Arrays\ArrayString.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayString

Méthodes de Classe

Contrôle de la mémoire

 

Reserve

Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau

Resize

Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite)

Shutdown

Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite)

Méthode d'ajout

 

Add

Ajoute un élément à la fin du tableau

AddArray

Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau

Insert

Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée

InsertArray

Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée

AssignArray

Copie les éléments d'un autre tableau

Méthodes de mise à jour

 

Update

Met à jour l'élément situé à la position spécifiée

Shift

Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné

Méthodes de suppression

 

Delete

Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée

DeleteRange

Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée

Méthodes d'accès

 

At

Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée

Méthodes de comparaison

 

CompareArray

Compare le tableau avec un autre tableau

Opérations sur les tableaux triés

 

InsertSort

Insére un élément dans un tableau trié

Search

Cherche un élément égal à celui donné dans un tableau trié

SearchGreat

Cherche un élément supérieur à celui donné dans un tableau trié

SearchLess

Cherche un élément inférieur à celui donné dans un tableau trié

SearchGreatOrEqual

Cherche un élément supérieur ou égal au modèle donné dans un tableau trié

SearchLessOrEqual

Cherche un élément inférieur ou égal au modèle donné dans un tableau trié

SearchFirst

Cherche le premier élément égal au modèle donné dans un tableau trié

SearchLast

Cherche le dernier élément égal au modèle donné dans un tableau trié

SearchLinear

Cherche l'élément égal à celui donné dans un tableau

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Sauvegarde le tableau de données dans un fichier

virtual Load

Charge les données du tableau depuis un fichier.

virtual Type

Retourne l'identifiant du type du tableau

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort