CArrayString

La classe CArrayString est la classe des tableaux dynamiques de variables de type string.

Description

La classe CArrayString permet de travailler avec les tableaux dynamiques de variables de type string. La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans un tableau, dans un tableau trié, et la recherche dans un tableau trié. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.

Déclaration

class CArrayString : public CArray

Titre

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayString

Méthodes de Classe

Contrôle de la mémoire Reserve Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau Resize Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite) Shutdown Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite) Méthode d'ajout Add Ajoute un élément à la fin du tableau AddArray Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau AddArray Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau Insert Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée InsertArray Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée InsertArray Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée AssignArray Copie les éléments d'un autre tableau AssignArray Copie les éléments d'un autre tableau Méthodes de mise à jour Update Met à jour l'élément situé à la position spécifiée Shift Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné Méthodes de suppression Delete Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée DeleteRange Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée Méthodes d'accès At Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée Méthodes de comparaison CompareArray Compare le tableau avec un autre tableau CompareArray Compare le tableau avec un autre tableau Opérations sur les tableaux triés InsertSort Insére un élément dans un tableau trié Search Cherche un élément égal à celui donné dans un tableau trié SearchGreat Cherche un élément supérieur à celui donné dans un tableau trié SearchLess Cherche un élément inférieur à celui donné dans un tableau trié SearchGreatOrEqual Cherche un élément supérieur ou égal au modèle donné dans un tableau trié SearchLessOrEqual Cherche un élément inférieur ou égal au modèle donné dans un tableau trié SearchFirst Cherche le premier élément égal au modèle donné dans un tableau trié SearchLast Cherche le dernier élément égal au modèle donné dans un tableau trié SearchLinear Cherche l'élément égal à celui donné dans un tableau Entrée/Sortie virtual Save Sauvegarde le tableau de données dans un fichier virtual Load Charge les données du tableau depuis un fichier. virtual Type Retourne l'identifiant du type du tableau