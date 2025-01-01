//--- CArrayString::InsertArray(const string &[],int) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

//---

string src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayString *array=new CArrayString;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- başka bir dizi ekle

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("dizi ekleme hatası");

delete array;

return;

}

//--- diziyi kullan

//--- . . .

//--- diziyi sil

delete array;

}