CompareArray

Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır.

bool  CompareArrays(
   const CArrayString*  src      // kaynağın işaretçisi
   ) const

Parametreler

src

[in] CArrayString sınıf örneğinin işaretçisi (karşılaştırma için kaynak elemanlar).

Dönüş Değeri

Diziler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'

Örnek:

//--- CArrayString::CompareArray(const CArrayString*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayString *src=new CArrayString;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ile karşılaştır
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- dizileri sil
   delete src;
   delete array;
  }