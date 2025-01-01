Reserve Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen

Resize Setzt eine neue Größe des Arrays (kleinere)

Shutdown Klärt ein Array mit vollständige Speicherfreigabe

Füllung

Add Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu

AddArray Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu

AddArray Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu

Insert Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein

InsertArray Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein

InsertArray Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein

AssignArray Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array

AssignArray Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array

Änderung

Update Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays

Shift Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung

Löschen

Delete Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays

DeleteRange Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays

Zugriff

At Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays

Vergleich

CompareArray Vergleicht ein Array mit einem anderen Array

CompareArray Vergleicht ein Array mit einem anderen Array

Operationen mit einem sortierten Array

InsertSort Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein

Search Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist

SearchGreat Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als das Muster ist

SearchLess Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als das Muster ist

SearchGreatOrEqual Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als oder gleich dem Muster ist

SearchLessOrEqual Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als oder gleich dem Muster ist

SearchFirst Sucht nach dem ersten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist

SearchLast Sucht nach dem letzten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist

SearchLinear Sucht nach einem Element in einem Array, das gleich dem Muster ist

Eingabe/Ausgabe

virtual Save Speichert Array-Daten in eine Datei

virtual Load Lädt Array-Daten aus einer Datei