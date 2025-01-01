DokumentationKategorien
CArrayString ist eine Klasse des dynamischen Arrays von Variablen vom Typ string.

Beschreibung

Klasse CArrayString bietet die Möglichkeit mit einem dynamischen Array von Variablen vom Typ string zu arbeiten. Die Klasse erlaubt Array-Elementen hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, ein Array zu sortieren, in einem Sortierten Array zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.

Deklaration

   class CArrayString : public CArray

Kopf

   #include <Arrays\ArrayString.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayString

Gruppen der Klassenmethode

Speicherverwaltung

 

Reserve

Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen

Resize

Setzt eine neue Größe des Arrays (kleinere)

Shutdown

Klärt ein Array mit vollständige Speicherfreigabe

Füllung

 

Add

Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu

AddArray

Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu

AddArray

Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu

Insert

Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein

InsertArray

Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein

InsertArray

Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein

AssignArray

Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array

AssignArray

Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array

Änderung

 

Update

Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays

Shift

Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung

Löschen

 

Delete

Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays

DeleteRange

Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays

Zugriff

 

At

Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays

Vergleich

 

CompareArray

Vergleicht ein Array mit einem anderen Array

CompareArray

Vergleicht ein Array mit einem anderen Array

Operationen mit einem sortierten Array

 

InsertSort

Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein

Search

Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist

SearchGreat

Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als das Muster ist

SearchLess

Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als das Muster ist

SearchGreatOrEqual

Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als oder gleich dem Muster ist

SearchLessOrEqual

Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als oder gleich dem Muster ist

SearchFirst

Sucht nach dem ersten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist

SearchLast

Sucht nach dem letzten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist

SearchLinear

Sucht nach einem Element in einem Array, das gleich dem Muster ist

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Speichert Array-Daten in eine Datei

virtual Load

Lädt Array-Daten aus einer Datei

virtual Type

Erhält die Array-Typ-Identifikator.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort