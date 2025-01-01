DokümantasyonBölümler
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler.

bool  InsertArray(
   CArrayString*  src,     // kaynağın işaretçisi
   int             pos      // konum
   )

Parametreler

src

[in] CArrayString sınıf örneğinin (eklenecek kaynak elemanlar) işaretçisi.

pos

[in] Elemanın ekleneceği dizi konumu

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayString::InsertArray(const CArrayString*,int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayString *src=new CArrayString;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ekle
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("dizi ekleme hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi sil
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }