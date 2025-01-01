DokümantasyonBölümler
AssignArray

Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

bool  AssignArray(
   const CArrayDouble*  src      // kaynağın işaretçisi
   )

Parametreler

src

[in] Bir CArrayDouble sınıf örneğinin (kopyalanacak kaynak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar kopyalanamazsa 'false'.

Örnek:

//--- CArrayDouble::AssignArray(const CArrayDouble*) örneği
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayDouble *src  =new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ata
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Dizi atama hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziler aynı
   //--- kaynak diziyi sil
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }