Bruno Pio
QEMA - Dörtlü Üstel Hareketli Ortalama.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (QEMA yapmak için orijinal TEMA'nın modifikasyonu)

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/944

