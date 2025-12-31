Fan sayfamıza katılın
Momentum Color Fill - MetaTrader 5 için gösterge
Momentum Teknik Göstergesi, belirli bir zaman aralığında bir finansal aracın fiyatındaki değişimi ölçer. Momentum, bugünkü fiyatın dönemler önceki fiyata oranı olarak hesaplanır.
Momentum göstergesi "çizgi seviyesinin" üstünde/altında olduğunda renkle doldurulur. Göstergeyi dolduracak rengi belirlemek için ek giriş parametresi "çizgi seviyesi "dir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/934
