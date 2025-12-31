Gösterge penceresinde herhangi bir alım satım aracının fiyat grafiğini görüntülemek için en basit gösterge.

Gösterge, alım satım araçları fiyatlarının farkının (toplamının) bir grafiğini gösterir. Ticaret sembolleri korelasyonunun görsel olarak değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. İkili ticaretle (spread ticareti) ilgilenenler / uğraşanlar için çok yararlı olacaktır. Gösterge çubukları, göstergenin açıldığı grafiğin çubuklarıyla zaman içinde senkronize edilir.