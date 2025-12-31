Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Momentum Color Fill - MetaTrader 5 için gösterge

Momentum Teknik Göstergesi, belirli bir zaman aralığında bir finansal aracın fiyatındaki değişimi ölçer. Momentum, bugünkü fiyatın dönemler önceki fiyata oranı olarak hesaplanır.

Momentum göstergesi "çizgi seviyesinin" üstünde/altında olduğunda renkle doldurulur. Göstergeyi dolduracak rengi belirlemek için ek giriş parametresi "çizgi seviyesi "dir.

Momentum Renk Dolgusu

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/934

