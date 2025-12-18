Kod TabanıBölümler
PEMA - MetaTrader 5 için gösterge

Bruno Pio
Yayınlandı:
PEMA - Beşli Üstel Hareketli Ortalama.

PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)

PEMA = 50, EURUSD D1

PEMA = 50, EURUSD D1

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/945

