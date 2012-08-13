Смотри, как бесплатно скачать роботов
QEMA - индикатор для MetaTrader 5
QEMA - Quadruple Exponential Moving Average (Четырехкратная экспоненциальная скользящая средняя).
QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)
Изображение:
QEMA = 50, EURUSD D1 (Modification of the original TEMA to make QEMA)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/944
PEMA
PEMA - Pentuple Exponential Moving Average.ATRNorm
ATRNorm - нормированная версия АTR. Вместо АТR можно также использовать тиковый объем, стандартную дивергенцию и другие показатели. Логичное развитие этого скрипта. ATRNorm создавался для определения флетовых участков.
Торговый диапазон за период
Рассчитывает разницу между максимумом и минимумом периода. Период указывается в настройках индикатора.MA_NRTR
Простой индикатор тренда в NRTR виде