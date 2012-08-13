CodeBaseРазделы
QEMA - индикатор для MetaTrader 5

Bruno Pio
3156
(22)
QEMA - Quadruple Exponential Moving Average (Четырехкратная экспоненциальная скользящая средняя).

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


Изображение:

QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (Modification of the original TEMA to make QEMA)

