QEMA - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
QEMA - Média Móvel Exponencial Quadruplicada.
QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)
QEMA = 50, EURUSD D1 (Modificação do indicador TEMA para QEMA)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/944
