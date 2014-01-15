CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

QEMA - indicador para MetaTrader 5

Bruno Pio | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1370
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

QEMA - Média Móvel Exponencial Quadruplicada.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)

QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (Modificação do indicador TEMA para QEMA)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/944

Momentum Color Fill Momentum Color Fill

O indicador técnico Momentum mede a variação de preço de um instrumento financeiro em determinado intervalo de tempo.

ExtObjects ExtObjects

Funções dedicadas a ler e escrever as propriedades dos objetos.

PEMA PEMA

PEMA - Média Móvel Exponencial Pentuplicada.

GetLotForOpeningPos GetLotForOpeningPos

A função calcula o tamanho do lote de acordo com o capital depositado na moeda a ser utilizada.