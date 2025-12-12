Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Corrected Average (CA) - MetaTrader 5 için gösterge

A.Uhl tarafından Düzeltilmiş Ortalama göstergesi ("Optimal Hareketli Ortalama" olarak da bilinir).

Düzeltilmiş Ortalamanın (CA) güçlü yönü, zaman serisinin mevcut değerinin mevcut oynaklığa bağlı eşiği aşması gerektiğidir, böylece filtre artar veya düşer, trend zayıf fazdaysa yanlış sinyallerden kaçınır. - Prof. A.Uhl tarafından -

Güncellenmiş Sürüm 2.2 :

  • Shift of indicator parametresini ekledim (Destek ve Direnç olarak kullanma fikri)
  • Üstel ortalama alma hatası düzeltildi

