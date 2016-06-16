無料でロボットをダウンロードする方法を見る
修正平均（Corrected Average、CA） - MetaTrader 5のためのインディケータ
A.Uhl による修正平均指標（別名「Optimal moving average」）。
修正平均（Corrected Average、CA）の強みは、時系列の現在値が現在のボラティリティに依存するしきい値を超えて、フィルタが上下し、トレンドが弱い場合偽信号を回避するということです。- A.Uhl -教授による -
更新版 2.2 ：
- 指標シフトパラメータ（レジスタンスとサポートとして使うアイディア）を加えました。
- 指数移動平均バグを修正しました。
