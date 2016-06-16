コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

修正平均（Corrected Average、CA） - MetaTrader 5のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1488
評価:
(45)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

A.Uhl による修正平均指標（別名「Optimal moving average」）

修正平均（Corrected Average、CA）の強みは、時系列の現在値が現在のボラティリティに依存するしきい値を超えて、フィルタが上下し、トレンドが弱い場合偽信号を回避するということです。- A.Uhl -教授による -

 

更新版 2.2 ：

  • 指標シフトパラメータ（レジスタンスとサポートとして使うアイディア）を加えました。
  • 指数移動平均バグを修正しました。

 

修正平均

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/923

Jolly Roger EAバージョン Jolly Roger EAバージョン

自動売買チャンピオンシップ2011年に提出されたPiratのエキスパートアドバイザーによってインスピレーションを得ました。

EA_MARSI EA_MARSI

このエキスパートアドバイザーはEMA_RSI_VA指標に基づいています。

理想的なジグザグ 理想的なジグザグ

これは、無中断または誤ったピークを持たないシンプルでありながら非常に高速なジグザグです。この指標はEAでの使用のために設計されています。ピークの検索は時間の面で最適化されています。

シンプルなトレンド検出器 シンプルなトレンド検出器

RASIとデムと同じでより敏感なもの。