Индикатор Corrected Average, предложенный A.Uhl (также известен как "Optimal Moving Average").

Сила индикатора Corrected Average (CA) в том, что он учитывает текущую волатильность (превышение порога свидетельствует о трендовом движении), что позволяет фильтровать ложные сигналы при слабом тренде.

Обновленная версия 2.2:

Добавлен параметр Shift of indicator - сдвиг индикатора (используется в качестве поддержи и сопротивления)

Исправлена ошибка экспоненциального сглаживания




