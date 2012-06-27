Ставь лайки и следи за новостями
Corrected Average (CA) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5988
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Corrected Average, предложенный A.Uhl (также известен как "Optimal Moving Average").
Сила индикатора Corrected Average (CA) в том, что он учитывает текущую волатильность (превышение порога свидетельствует о трендовом движении), что позволяет фильтровать ложные сигналы при слабом тренде.
Обновленная версия 2.2:
- Добавлен параметр Shift of indicator - сдвиг индикатора (используется в качестве поддержи и сопротивления)
- Исправлена ошибка экспоненциального сглаживания
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/923
