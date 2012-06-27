CodeBaseРазделы
Индикаторы

Corrected Average (CA) - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Corrected Average, предложенный A.Uhl (также известен как "Optimal Moving Average").

Сила индикатора Corrected Average (CA) в том, что он учитывает текущую волатильность (превышение порога свидетельствует о трендовом движении), что позволяет фильтровать ложные сигналы при слабом тренде.

Обновленная версия 2.2:

  • Добавлен параметр Shift of indicator - сдвиг индикатора (используется в качестве поддержи и сопротивления)
  • Исправлена ошибка экспоненциального сглаживания

Corrected Average

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/923

