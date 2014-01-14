Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Corrected Average (CA) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1452
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Corrected Average de A.Uhl (también conocido como la "Óptima media móvil").
Los puntos fuertes de la media corregida (CA) es que el valor actual de series de tiempo debe superar al umbral de la actual volatilidad dependiente, entonces el filtro aumenta o baja, evitando señales falsas si la tendencia está en fase débil. - por el Profesor A.Uhl -
Versión actualizada 2.2:
- He añadido el parametro de cambio de indicador (una idea para utilizarlo como Soporte y Resistencia)
- Error corregido de la media exponencial
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/923
Inspirado por EA de Pirat presentado en el campeonato de Trading automatizado del 2011.ZigZag ideal
Es un ZigZag simple pero muy rápido sin picos suspendidos o erróneos. El indicador está diseñado para su uso en EA's. La recuperación de picos ha sido optimizada para los timeframes.
Un simple script para conmutación básica de timeframes. Permite cambiar un período del gráfico mediante teclas de acceso rápido.EA_MARSI
El Asesor Experto se basa en el indicador EMA_RSI_VA. Señal de compra: cruce hacia arriba de la línea rápida, señal de venta: cruce hacia abajo de la línea rápida.