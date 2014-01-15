CodeBaseSeções
Corrected Average (CA) - indicador para MetaTrader 5

Indicador Média Corrigida por A.Uhl (também conhecido como o "Média móvel ideal").

Os pontos fortes da Média Corrigida (CA) é que o valor atual de time series deve exceder o limite dependente da volatilidade atual, assim os aumentos ou quedas de filtro evitam sinais falsos se a tendência está em fase enfraquecida - pelo Prof. A.Uhl

Atualização da Version 2.2:

  • Eu adicionei o parâmetro Deslocar do indicador (idéia para usar Suporte e Resistência)
  • Média exponencial com bug fixado.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/923

